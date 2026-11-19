Mientras el Gobierno niega una devaluación una y otra vez, los dólares paralelos volvieron a subir este miércoles, agrandando la brecha con el oficial a un máximo en un año. Se trata, advierten los expertos, de un anticipo del mercado a la creciente incertidumbre electoral, y frente al aumento de las expectativas de un salto en el tipo de cambio.

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Hoy, el ministro de Economía, Luis Caputo, negó por enésima vez que el dólar vaya a dispararse el año próximo. “Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando: ‘No, en algún momento el dólar tiene que ir a $3.000, a $4.000’ y demás. No es así", dijo en el evento Somos Pymes, y agregó: "Yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar".

Sin embargo, mientras Caputo hablaba el dólar subía. Este miércoles, mientras el oficial aumentó solo un 0,3% y cerró a 1.580 pesos, el blue se aceleró un 1,6% para cerrar a 1.630 pesos. Más preocupante aún, lo mismo ocurrió con el dólar MEP, que creció un 1,85% para cerrar a $1.628, y con el dólar CCL, que aumentó otro 1,6% hasta los $1.724. De este modo, la brecha entre el oficial y el CCL alcanzó el 10,2%, su máximo desde las elecciones de 2025.

Las empresas dolarizan sus carteras

¿Por qué sube el dólar? Los expertos apuntan a una serie de cuestiones, pero más bien relacionadas al atraso cambiario y a la incertidumbre electoral de Javier Milei de cara al año próximo.

Todo apunta a que se trata de una demanda fundamentalmente de personas jurídicas. "La ampliación de la brecha está reflejando una mayor dolarizacion, posiblemente de inversores mayoristas, u empresas, que no lo hacen por el MULC", consideró en ese sentido el analista financiero Gustavo Ber.

"Lo más probable es que haya demanda por parte de empresas, que son las que no pueden comprar por atesoramiento. Puede deberse un poco a que ha comenzado algún tipo de dolarización", coincidió el economista y analista de mercados Christian Buteler.

A lo que apuntan es a que la suba se produce fundamentalmente en el dólar MEP y el CCL, no tanto en el oficial ni en el mayorista. Por lo tanto, la demanda debe ser de las empresas, ya que el cepo sigue vigentes para ellas cuando la compra es con fines de ahorro. Al contrario, las personas físicas prácticamente no tienen restricciones vigentes, por lo que canalizan su demanda sobre todo a través del dólar oficial, que se movió más marginalmente.

El escenario base de esta dolarización de carteras es un peso que, mes a mes, sigue apreciándose en términos reales, frente a un dólar que sube por debajo de la inflación. Entre enero y octubre, de hecho, el dólar mayorista subió solo un 5,4%, contra una inflación acumulada del 26% en el período.

En ese marco, es lógico que crezca la perspectiva de que podría haber un salto en el tipo de cambio más o menos pronto. "Hay un componente de recomposición de expectativas cambiarias, después de varios meses en los que el tipo de cambio se movió por debajo de la inflación, generando cierta apreciación real del peso", señaló al respecto Eric Paniagua, economista experto en finanzas de la consultora EPyCA.

La coyuntura no ayuda, ya que la devaluación del real post elecciones en Brasil atrasó todavía más el tipo de cambio real (tanto bilateral como multilateral). Y, para peor, anticipa una menor entrada de dólares por exportaciones, y una mayor salida de divisas por turismo emisivo en el verano.

La incertidumbre ante el año electoral

La razón de fondo, consideran los analistas, no es otra que un anticipo del año electoral 2027, cuando crecen las dudas acerca de la reelección de Javier Milei. "Las empresas se están adelantando para perseguir el dólar barato, y sabiendo que el año que viene, por las elecciones, probablemente tengas alguna mayor demanda por dolarización de carteras", consideró Buteler.

Para Paniagua, la dolarización de carteras se da "en un contexto en el que el mercado comienza a mirar con más atención los desafíos financieros de 2027 y el calendario electoral". Del mismo modo, Ber apunta a que la suba del dólar "se debe a la incertidumbre electoral, en medio de la discusión por la reforma política".

Este miércoles, el Gobierno recién consiguió dar dictamen en el Senado al proyecto de reforma electoral a última hora, pero las dudas sobre si logrará o no suspender las PASO continúan. A eso se le suma la falta de quórum para tratar los proyectos de Ley de Soberanía y reforma del Banco Central en Diputados.

En definitiva, el mercado ve que la recesión, caída del consumo y atraso salarial mediante, socava las chances electorales de Milei, y que ahora a ello se le suma el riesgo de una ingeniería electoral que puede traer complicaciones al oficialismo. La perspectiva de un cambio de Gobierno o de una catástrofe financiera como la de las PASO de 2019 aumenta las chances de una huida masiva de inversores, por lo que, ven las empresas, conviene anticiparse y comprar dólares ahora, antes de que el costo de hacer esos movimientos sea mayor.

Al contrario, los expertos consideran que el aumento de la divisa norteamericana no se debe a factores estacionales vinculados a fin de año, que son a lo sumo secundarios. Sobre todo porque antes a las fiestas suele haber una mayor demanda de pesos para cobertura de gastos, señala Ber, que se da previo a la demanda de dólares por vacaciones en el exterior y el cobro del medio aguinaldo.