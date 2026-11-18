El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar calma a los mercados al decir que el dólar no se va a disparar en 2027. La afirmación ocurre en una semana turbulenta para el Gobierno Nacional por las caídas de las acciones, la suba del riesgo país y el creciente despertar en la cotización del dólar. A la tormenta financiera se suman los economistas cercarnos a la Casa Rosada que alertan que el dólar está atrasado y la única salida es devaluar o intervenir.

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La afirmación del funcionario se produjo en un contexto de aumento del riesgo país, un indicador clave para medir el costo del financiamiento externo. El número pasó de alrededor de 400 puntos básicos en julio a superar los 900 en noviembre, una suba que complica el acceso al crédito de cara a los vencimientos de deuda del próximo año.

Durante su exposición en el evento Somos Pymes, en La Rural, Caputo sostuvo que la expectativa de un salto cambiario está vinculada con las crisis que atravesó el país. “Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando: ‘No, en algún momento el dólar tiene que ir a $3.000, a $4.000’ y demás. No es así", afirmó, según Infobae.

"Yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar", insistió el titular del Palacio de Hacienda, que defendió la política económica de la gestión de Javier Milei y consideró exitoso su programa de estabilización.

Caputo reconoció que hay personas que se están capitalizando en dólares, pero negó que eso genere presión sobre la divisa. "No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares", señaló

En ese sentido, planteó: "Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda".

Dudas sobre la baja de inflación

Por otro lado, el ministro se refirió a la suba generalizada de los precios, que volvió a superar las previsiones en octubre y alcanzó un 2,2% en octubre, la más alta en seis meses.

"El programa chileno llevó más de diez años en alcanzar una inflación de un dígito y lo mismo en Uruguay. Nosotros vamos en muy buen camino para que siga bajando. Mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desinflación va a continuar", apuntó.