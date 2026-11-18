El exministro de Economía, Domingo Cavallo, advirtió que el Gobierno se equivoca al decir que el peso no está sobrevaluado. Sin embargo, aclaró que no hace falta devaluar: el problema es la moneda inconvertible. Su receta es levantar el cepo para todas las actividades y dejar que los exportadores dispongan libremente de sus divisas.

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Qué dijo Cavallo sobre el dólar y el cepo

El exministro pasó por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y criticó la lectura oficial del tipo de cambio. "Es equivocado el argumento actual del Gobierno de que la moneda no está sobrevaluada", planteó.

Pero tomó distancia de quienes piden una corrección del dólar. "No tiene sentido pensar en una devaluación para encaminar la situación económica, es equivocada", afirmó. Según explicó, el punto no es que falte un tipo de cambio más alto, sino que "tenemos una moneda inconvertible que hace que el tipo de cambio no es uno de equilibrio que pueda hacer funcionar un mercado con precios conducentes al crecimiento de la economía".

Por eso, para Cavallo la discusión de fondo no pasa por devaluar o no. "Lo que tienen que hacer ahora es remover totalmente el cepo para todas las actividades, que los exportadores dispongan de las divisas", insistió.

La advertencia: "Antes de las elecciones se destartale todo"

El economista alertó que, si no se toman "medidas adecuadas", existe el riesgo de que "antes de las elecciones se destartale todo".

También apuntó al perfil exportador del país: "Si no se pone un gran énfasis en eliminar el sesgo antiexportador de la economía, no habrá una buena performance exportadora". La crítica llega en un año en el que se proyectan cifras récord de exportaciones y de superávit comercial.

El elogio a Milei por el déficit fiscal

No todo fueron cuestionamientos. Cavallo valoró la estrategia fiscal del Presidente a partir de la experiencia de los noventa. "Para que el déficit fiscal se mantenga bajo es fundamental monitorear el gasto público. En ese sentido, la insistencia de Milei en eliminar el déficit fiscal es correcta", sostuvo.

Convertibilidad: qué rescató de su plan de los 90

Durante la charla, el ex funcionario repasó cómo nació la convertibilidad y la comparó con el programa actual. "Hoy no tenemos una moneda convertible", remarcó, y señaló que aquel esquema generó un clima que permitió profundizar las reformas. Entre los logros de entonces mencionó haber reducido el sesgo antiexportador de la industria y las retenciones.

El intercambio fue moderado por Federico Poli, director del Consejo Académico de la Unión Industrial Argentina (UIA). Entre el público estuvieron Martín Rappallini y Horacio Tomás Liendo, ex secretario Legal y Técnico de Cavallo, que acaba de publicar un libro con una propuesta de reforma monetaria.