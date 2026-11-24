El mercado cambiario argentino retoma este martes 24 de noviembre su actividad tras el fin de semana largo, con una marcada diferencia entre las cotizaciones del dólar oficial y el informal. En este escenario, la compra de moneda extranjera a través del sistema bancario se posiciona como la alternativa más económica para los ahorristas, entre las opciones relevadas.

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En el inicio de la última semana de noviembre, el dólar oficial se ubica en $1.605 para la venta, mientras que el Banco Nación (BNA) ofrece una cotización de $1.600. Por su parte, el dólar blue alcanza los $1.675.

De esta manera, la diferencia entre la cotización del Banco Nación y la del mercado informal asciende a $75 por unidad, lo que representa una brecha del 4,7%.

Cuál es el dólar más barato del mercado en la última semana de noviembre 2026

Entre las cotizaciones relevadas este martes, el Banco Nación ofrece el precio más conveniente para quienes buscan adquirir moneda estadounidense. Los valores de referencia son los siguientes:

Dólar Banco Nación: $1.600.

Dólar oficial: $1.605.

Dólar blue: $1.675.

La diferencia entre las distintas alternativas cambiarias cobra relevancia para quienes buscan dolarizar sus ahorros, especialmente cuando se trata de operaciones por montos elevados. Además del precio, los ahorristas deben considerar las condiciones de acceso, los costos operativos y la seguridad de cada transacción.

Cuál es el dólar más barato hoy

Cuánto cuesta comprar 100, 500 y 1.000 dólares

Con las cotizaciones de referencia de este martes 24 de noviembre, el monto necesario para adquirir dólares varía según el canal elegido.

Cantidad Banco Nación Dólar oficial Dólar blue USD 100 $160.000 $160.500 $167.500 USD 200 $320.000 $321.000 $335.000 USD 500 $800.000 $802.500 $837.500 USD 1.000 $1.600.000 $1.605.000 $1.675.000

Así, quienes compren USD 1.000 a través del Banco Nación podrían desembolsar $75.000 menos que en el mercado informal, sin considerar eventuales costos adicionales.

Cómo comprar el dólar más barato en Banco Nación

Los clientes del Banco Nación que tengan una cuenta en pesos y una caja de ahorro en dólares habilitada pueden adquirir moneda extranjera a través de los canales digitales de la entidad, siempre que cumplan con las condiciones vigentes para operar. Para realizar la compra, deberán seguir estos pasos:

Ingresar al home banking o a la aplicación habilitada por Banco Nación. Seleccionar la opción de compra y venta de moneda extranjera. Elegir la cuenta en pesos desde la que se debitarán los fondos. Indicar la cantidad de dólares que desean adquirir. Verificar la cotización y confirmar la operación.

Una vez concretada la transacción, los pesos se debitan de la cuenta seleccionada y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda extranjera del titular. La operación se realiza al tipo de cambio vigente al momento de la confirmación, por lo que el precio puede modificarse durante la jornada.

Qué dólar conviene comprar

Qué es el dólar blue y por qué es más caro que el oficial

El dólar blue es la cotización de la moneda estadounidense que surge de las operaciones realizadas en el mercado informal, fuera de las entidades financieras y cambiarias autorizadas por el Banco Central (BCRA).

Su precio responde a la oferta y la demanda de divisas en efectivo, así como a las expectativas de devaluación, la incertidumbre económica y las necesidades de cobertura cambiaria. A diferencia de las operaciones bancarias, las transacciones informales no cuentan con el mismo respaldo institucional y pueden presentar riesgos vinculados con estafas o billetes falsificados.

Qué diferencia hay entre el dólar oficial y el dólar MEP

Otra de las alternativas legales para adquirir moneda extranjera es el dólar MEP, también conocido como dólar Bolsa. Esta modalidad consiste en comprar un activo financiero en pesos y venderlo en dólares a través de una entidad habilitada para operar en el mercado de capitales. Su cotización fluctúa durante las ruedas de negociación y puede presentar diferencias respecto del tipo de cambio ofrecido por los bancos.

Antes de realizar una operación, es recomendable comparar los precios disponibles y las eventuales comisiones para determinar cuál es la opción más conveniente.