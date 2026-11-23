El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que el límite superior de la banda cambiaria se ubicará en $1.985,38 el viernes 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial del esquema de flotación administrada.

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El valor representa el techo previsto para el dólar mayorista durante esa jornada, aunque no significa que la divisa necesariamente vaya a cotizar a ese precio. La cotización efectiva dependerá de las operaciones de compra y venta en el mercado cambiario.

La actualización se produce en un escenario de mayor tensión financiera, caracterizado por el aumento de la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras, el retroceso de los bonos soberanos y las dificultades para sostener el ritmo de acumulación de reservas internacionales.

En las últimas semanas, el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos, mientras los inversores comenzaron a prestar mayor atención a las necesidades de financiamiento de 2027 y a la demanda de cobertura cambiaria que podría generar el calendario electoral.

Dólar oficial: ¿cuál es el valor máximo para el viernes 27 de noviembre?

Según la información publicada por el Banco Central, el techo de la banda cambiaria continuará ajustándose durante los últimos días hábiles de noviembre.

Para el viernes 27, el límite superior será de $1.985,38, mientras que para el lunes 30 de noviembre, último día hábil del mes, alcanzará los $1.989,12.

Los valores oficiales son los siguientes:

Fecha Techo de la banda cambiaria Martes 24 de noviembre $1.981,64 Miércoles 25 de noviembre $1.982,89 Jueves 26 de noviembre $1.984,13 Viernes 27 de noviembre $1.985,38 Lunes 30 de noviembre $1.989,12

De esta manera, entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre, el límite superior aumentará $3,74. En tanto, entre el viernes 27 y el cierre del mes, el techo avanzará otros $3,74, hasta quedar a $10,88 de los $2.000.

Cuánto va a valer el dólar según el BCRA

Estos importes corresponden exclusivamente al límite superior del dólar mayorista y no deben confundirse con la cotización minorista que ofrecen los bancos ni con los valores del dólar MEP, contado con liquidación (CCL) o blue.

¿Qué significa que el dólar tenga un techo de $1.985,38?

El esquema de bandas cambiarias establece un corredor de precios delimitado por un piso y un techo, dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio oficial mayorista.

Mientras la cotización se mantenga dentro de esos límites, su valor responde a las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Por lo tanto, los $1.985,38 previstos para el viernes 27 de noviembre no constituyen una proyección del precio al que cerrará el dólar, sino el límite superior establecido por la autoridad monetaria. La distancia entre la cotización efectiva y el techo permite identificar cuánto margen tiene el tipo de cambio para avanzar dentro del esquema vigente.

En este contexto, los operadores siguen de cerca la evolución de las reservas, las intervenciones oficiales y la demanda privada de divisas.

Cuál es el valor máximo del techo de la banda cambiaria

Crece la brecha cambiaria y aumenta la presión sobre el dólar

El cronograma del Banco Central se conoce en un momento de mayor volatilidad en el mercado cambiario argentino. De acuerdo con los datos relevados por el mercado, el dólar oficial se mantiene por debajo de $1.580 y acumula un incremento del 8,6% durante 2026.

En paralelo, el contado con liquidación se aproximó a los $1.780, lo que llevó la diferencia entre ambas cotizaciones a unos $200. La brecha cambiaria alcanzó así aproximadamente el 12,7%, su nivel más elevado desde abril de 2025, cuando se modificaron las restricciones para la compra de divisas por parte de personas humanas.

El ensanchamiento de esa diferencia refleja una mayor distancia entre el precio del dólar en el mercado oficial y el que surge de las operaciones financieras. Aunque ambos mercados responden a dinámicas diferentes, una brecha más amplia puede incidir sobre las expectativas de devaluación y sobre las decisiones de cobertura de empresas e inversores.