Cuenta DNI: qué día se puede ahorrar $6.000 en carnicerías en agosto 2026 y cómo obtener el descuento

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, mantiene durante agosto de 2026 una batería de promociones en comercios y servicios para sus más de 10 millones de usuarios. Entre los beneficios vigentes está el descuento para comercios de cercanía, una categoría que puede incluir carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

La promoción permite obtener un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo es necesario acumular consumos por $30.000 dentro del período correspondiente. Por eso, quienes quieran aprovechar el beneficio en una carnicería deben verificar previamente que el comercio participe de la promoción.

Cuenta DNI: ¿qué día se puede obtener el reintegro de $6.000?

El beneficio para comercios de cercanía está disponible de lunes a viernes durante agosto. A diferencia de otras promociones de Cuenta DNI que tienen días específicos, este descuento puede utilizarse durante toda la semana, siempre que el comercio esté adherido y se cumplan las condiciones de la promoción.

El ahorro es del 20%, con un tope de $6.000 semanales por persona. Esto significa que el máximo se alcanza con $30.000 de consumo, ya que el 20% de ese monto equivale justamente a $6.000.

Por ejemplo, una compra de $30.000 en una carnicería adherida permitiría obtener el reintegro máximo de $6.000, siempre que el pago se realice bajo las condiciones establecidas por la promoción. Si el consumo es menor, el reintegro será proporcional.

Es importante tener en cuenta que no todas las carnicerías necesariamente participan: la promoción corresponde a comercios de cercanía adheridos. Antes de realizar la compra, conviene consultar el listado de establecimientos habilitados.

¿Cómo obtener el descuento de Cuenta DNI?

Para acceder al beneficio, hay que pagar con Cuenta DNI en un comercio adherido y respetar las condiciones de la promoción. El reintegro tiene carácter semanal, por lo que el tope de $6.000 se contabiliza por persona dentro de cada semana.

La promoción se suma a otros beneficios que Banco Provincia mantiene durante agosto. Entre ellos están las ferias y mercados bonaerenses tienen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales; las garrafas cuentan con un 40% de descuento, con un tope mensual de $18.000; y las marcas destacadas ofrecen un 30% diario, con una devolución máxima de $15.000 por mes.

Cuenta DNI.

También continúan los descuentos en gastronomía durante los fines de semana: los sábados y domingos hay un 25% de reintegro, con un máximo de $8.000 semanales por persona. La misma modalidad se aplica a los locales gastronómicos adheridos de YPF Full, aunque el beneficio no alcanza a la compra de combustibles.

Cuenta DNI: otras promociones vigentes en agosto

El calendario de beneficios también contempla descuentos específicos según el día. Las librerías de texto ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro; mientras que las farmacias y perfumerías tienen un 10% los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Además, las personas que tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, siempre que las compras se realicen mediante QR desde la aplicación.

Por otro lado, Banco Provincia contempla una alternativa de pago a través de NFC para determinadas compras presenciales en comercios adheridos. En ese caso, utilizando tarjetas Visa Débito o Visa Crédito vinculadas a Cuenta DNI desde un dispositivo Android, el ahorro puede alcanzar el 30%, con un tope de $15.000 por semana.

Así, una compra de $40.000 abonada con dinero disponible en Cuenta DNI permite alcanzar el reintegro máximo de $8.000 cuando corresponda la promoción del 25%. En la modalidad NFC, un consumo de $60.000 permite llegar al tope de $15.000 con el descuento del 30%.