Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 26 y domingo 27 de agosto 2026

Los bonaerenses que usan Cuenta DNI tendrán distintas opciones para ahorrar durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026. La billetera digital del Banco Provincia mantiene durante el mes una grilla de promociones que varía según el rubro y el día de la compra.

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Entre los beneficios disponibles durante este fin de semana están el 25% de descuento en gastronomía, el 25% en locales gastronómicos de YPF Full y el 30% en veterinarias y pet shops durante el sábado. Además, continúan las promociones que funcionan todos los días, como las de ferias y mercados bonaerenses.

Cuenta DNI: descuentos del sábado 26 de septiembre

El sábado habrá varias alternativas para utilizar Cuenta DNI y acceder a reintegros. Una de las promociones específicas de la jornada será la de veterinarias y pet shops, que ofrece un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo es necesario realizar consumos por aproximadamente $26.650.

También estará vigente durante el sábado el beneficio de gastronomía, con un 25% de descuento y un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con consumos de $32.000. La promoción comprende comercios gastronómicos adheridos.

A su vez, quienes concurran a un local gastronómico adherido de YPF Full podrán acceder a otro 25% de descuento, también con un tope de $8.000 semanales por persona. El beneficio corresponde al consumo gastronómico y no se aplica a la compra de combustibles.

Qué descuentos siguen vigentes el domingo 27

El domingo se mantiene el beneficio de 25% de descuento en gastronomía, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y persona. También continúa la promoción de 25% en gastronomía de YPF Full, bajo el mismo tope semanal.

En cambio, el descuento de veterinarias y pet shops del 30% funciona los sábados, por lo que no corresponde al domingo 27. Es una diferencia importante al momento de organizar las compras del fin de semana.

Cuenta DNI.

Además, hay beneficios de Cuenta DNI que no dependen específicamente del día. Por ejemplo, durante septiembre, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. También se mantiene el beneficio para garrafas, con 40% de descuento y un tope mensual de $18.000 por persona.

Todos los descuentos de Cuenta DNI para el fin de semana

De esta manera, quienes quieran aprovechar Cuenta DNI durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre pueden tener en cuenta: