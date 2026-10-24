Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 24 y domingo 25 de octubre 2026

Quienes utilizan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, podrán aprovechar distintas promociones el sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026. La grilla de beneficios del mes contempla descuentos en gastronomía, comercios para mascotas, ferias y mercados, además de otras opciones que permanecen vigentes durante toda la semana.

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En un contexto en el que las familias buscan alternativas para cuidar el presupuesto, conocer los porcentajes de descuento y los topes de reintegro resulta clave para organizar las compras.

Cuenta DNI: qué descuentos hay el sábado 24 y domingo 25 de octubre

El principal beneficio del fin de semana será el 25% de descuento en gastronomía, disponible tanto el sábado como el domingo en los comercios adheridos. La promoción tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

Además, quienes necesiten comprar productos para sus mascotas podrán aprovechar el sábado el 30% de descuento en pet shops, con un límite de devolución de $8.000 por semana y persona. Para alcanzar ese reintegro máximo, se necesitan compras de aproximadamente $26.667.

Las promociones específicas del fin de semana quedan distribuidas de la siguiente manera:

Gastronomía: 25% de descuento el sábado y el domingo, con un tope semanal de $8.000 por persona.

25% de descuento el sábado y el domingo, con un tope semanal de $8.000 por persona. Pet shops: 30% de descuento el sábado, con un tope semanal de $8.000 por persona.

Los otros descuentos de Cuenta DNI que siguen vigentes el fin de semana

Además de las promociones específicas para el sábado y el domingo, Cuenta DNI mantiene otros beneficios que pueden aprovecharse durante ambos días de octubre. Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para obtener el beneficio máximo, se deben realizar compras por $15.000.

Las marcas destacadas, por su parte, tienen un 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. El reintegro máximo se alcanza con consumos de $50.000.

Cuenta DNI.

También continúa el 40% de descuento en universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos, con un tope semanal de $6.000 por persona. En este caso, el beneficio máximo se obtiene con compras de $15.000.

En supermercados, Banco Provincia incorporó durante octubre una promoción del 20% de descuento en Día y Chango Más, sin tope de reintegro, para pagos con tarjetas de crédito emitidas por la entidad mediante tecnología NFC.

Cómo aprovechar los reintegros de Cuenta DNI

Para sacar el máximo provecho de las promociones, es fundamental revisar los topes semanales y mensuales, ya que el porcentaje de descuento no siempre equivale al dinero que se puede recuperar. En gastronomía y pet shops, por ejemplo, el reintegro máximo es de $8.000 por semana y persona.

También es recomendable consultar los comercios adheridos y las modalidades de pago aceptadas en cada rubro. Las condiciones pueden variar entre promociones y no todos los descuentos funcionan con los mismos medios de pago.