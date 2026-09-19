Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre 2026

Cuenta DNI vuelve a ofrecer una batería de descuentos durante el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026. La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios en gastronomía y locales gastronómicos de YPF Full, mientras que el sábado suma una oportunidad específica para quienes tienen mascotas.

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Las promociones tienen porcentajes y topes diferentes, por lo que conviene revisar las condiciones antes de pagar. En gastronomía e YPF Full, el ahorro llega al 25%, con un tope unificado de $8.000 por semana y por persona. En veterinarias y pet shops, disponible los sábados, el descuento es del 30%, también con un máximo semanal de $8.000.

Cuenta DNI: descuentos del sábado 19 y domingo 20

Una de las principales promociones para este fin de semana es la de gastronomía, que ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos de septiembre. El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Para alcanzar el reintegro máximo es necesario realizar consumos por $32.000. Por ejemplo, una compra de $20.000 genera un ahorro de $5.000, mientras que una operación de $32.000 permite llegar al tope de $8.000.

Cuenta DNI.

El beneficio es válido para compras realizadas en comercios gastronómicos adheridos mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI. Entre ellas estaban Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway y Cuenta DNI Comercios.

El descuento de Cuenta DNI en YPF Full

Otra alternativa para el sábado 19 y domingo 20 es el beneficio en los locales gastronómicos Full de YPF adheridos. La promoción también ofrece 25% de ahorro, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

El beneficio alcanza el consumo gastronómico en los establecimientos incluidos en la promoción y no aplica a la compra de combustibles. Para obtener el reintegro máximo se necesitan consumos por $32.000.

Banco Provincia aclara además que el tope es unificado: contempla el total de las compras realizadas durante el sábado y domingo en los comercios adheridos a esta promoción. Por eso, varias compras pequeñas pueden acumularse hasta alcanzar el límite semanal.

El sábado también hay descuento en veterinarias y pet shops

Quienes tengan mascotas cuentan con un beneficio adicional el sábado 19 de septiembre. Durante todos los sábados de septiembre, Cuenta DNI ofrece 30% de descuento en veterinarias y pet shops adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

En este caso, el máximo de $8.000 se alcanza con consumos de aproximadamente $26.667, ya que el descuento es del 30%. La promoción permite aprovechar el beneficio para compras vinculadas con el cuidado de las mascotas en los establecimientos incluidos.

Cuenta DNI.

El reintegro puede verse reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. Para saber qué comercios participan, Banco Provincia permite consultar los establecimientos adheridos desde sus canales oficiales.