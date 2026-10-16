Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 17 y domingo 18 de octubre 2026

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, continúa en octubre con una serie de descuentos en distintos rubros para acompañar las compras cotidianas de las familias bonaerenses. Durante el sábado 17 y el domingo 18, quienes usan esta app pueden acceder a promociones en gastronomía, ferias y mercados, además de otros beneficios vigentes durante todo el mes.

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Entre las opciones disponibles están los descuentos para comer afuera y comprar en comercios adheridos. Sin embargo, para aprovecharlos al máximo, es importante tener en cuenta los topes de reintegro, los días de vigencia y las condiciones de cada promoción, ya que no todos los beneficios funcionan de la misma manera.

Cuenta DNI: todos los descuentos del sábado 17 y domingo 18 de octubre

Estas son las principales promociones que se pueden aprovechar durante el fin de semana:

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo, se necesitan consumos de $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo, se necesitan consumos de $32.000. Pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de aproximadamente $26.667.

30% de descuento los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de aproximadamente $26.667. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. El máximo se alcanza con compras de $15.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona. Para llegar al máximo, se necesitan consumos de $50.000.

30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona. Para llegar al máximo, se necesitan consumos de $50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días en establecimientos adheridos, con un tope de $6.000 por semana. Se alcanza con compras de $15.000.

Cuenta DNI.

Los beneficios están sujetos a las condiciones de cada promoción y a la participación de los comercios adheridos. Antes de pagar, conviene consultar los términos vigentes en los canales oficiales de Cuenta DNI.

Qué otras promociones de Cuenta DNI siguen vigentes en octubre

Además de los descuentos del fin de semana, Cuenta DNI ofrece beneficios en otros rubros durante octubre. Entre ellos están el 20% en comercios de cercanía de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona, y distintas promociones en supermercados.

Este mes también se incorporó un beneficio del 20% en Chango Más y Día, sin tope de descuento, para pagos con tarjeta de crédito de Banco Provincia mediante tecnología NFC, sujeto a las condiciones establecidas por la entidad.

A su vez, hay descuentos en librerías de texto los lunes y martes, y en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Los jueves y viernes también rige una promoción especial en Mostaza, con alternativas de ahorro según el medio de pago utilizado.