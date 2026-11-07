Cuenta DNI: los beneficios y descuentos para aprovechar durante el fin de semana largo

Ante un nuevo fin de semana largo que invita a realizar salidas recreativas, paseos al aire libre o compras para el hogar, la billetera virtual Cuenta DNI se convirtió en una alternativa clave para amortiguar el impacto de los gastos. En este escenario, la aplicación de pagos del Banco Provincia continúa desplegando su grilla de beneficios actualizada para el mes de noviembre.

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El esquema de promociones de Cuenta DNI prioriza rubros de alta demanda como la gastronomía, los mercados de productores locales y las compras en comercios de barrio, permitiendo planificar el presupuesto de los próximos días con importantes ahorros. Para quienes busquen optimizar sus consumos durante las jornadas de descanso, la billetera digital ofrece diferentes alternativas con topes de reintegro específicos.

Gastronomía: los sábados y domingos se aplica un 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos, con un tope de devolución de $8.000 por semana, beneficio que se alcanza con consumos acumulados de $32.000.

Ferias y mercados bonaerenses: la promoción otorga un 40% de ahorro todos los días en puestos adheridos, con un límite de reintegro unificado de $6.000 semanales , alcanzable con tickets de $15.000.

la promoción otorga un todos los días en puestos adheridos, con un límite de reintegro unificado de , alcanzable con tickets de $15.000. Pet shops y veterinarias: los días sábado rige un 30% de descuento con un tope de $8.000 por persona , ideal para el cuidado de las mascotas.

los días sábado rige un con un tope de , ideal para el cuidado de las mascotas. Comercios de cercanía: de lunes a viernes se mantiene el 20% de rebaja en almacenes y negocios de barrio adheridos, con un tope semanal de $6.000.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia sigue siendo una de las herramientas más elegidas por las familias bonaerenses para realizar pagos y gestionar su dinero.

Una por una, las promos de Cuenta DNI en noviembre

Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.

30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.

25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

Los detalles de cada promoción y el listado de comercios adheridos pueden consultarse en la web oficial de Cuenta DNI.