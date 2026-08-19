Cuenta DNI: cómo ahorrar $18.000 en garrafas con un 40% de descuento en agosto 2026

En agosto, Cuenta DNI mantiene uno de sus descuentos más importantes para los hogares que utilizan garrafas. La billetera digital del Banco Provincia ofrece un 40% de descuento todos los días en la compra o recarga, con un tope de reintegro unificado de $18.000 mensuales por persona. El beneficio permite alcanzar el máximo ahorro con consumos acumulados de $45.000.

La promoción forma parte del esquema de beneficios que el Banco Provincia renovó para agosto de 2026, junto con descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, universidades, clubes, farmacias, librerías y marcas adheridas.

Cuenta DNI: cómo ahorrar $18.000 con el descuento en garrafas

El beneficio para garrafas es sencillo: 40% de descuento todos los días, tanto para la compra como para la recarga, con un tope de reintegro de $18.000 por mes y por persona. La cuenta para alcanzar el máximo es directa: con $45.000 de consumo acumulado, el 40% equivale a $18.000 de reintegro.

Para acceder a este beneficio, es necesario tener en cuenta los siguientes detalles:

Consumos acumulados: $45.000.

$45.000. Descuento: 40%.

40%. Ahorro máximo: $18.000.

$18.000. Monto final luego del reintegro: $27.000.

$27.000. Vigencia: todos los días de agosto.

todos los días de agosto. Tope: $18.000 por mes y por persona.

El dato importante es que tiene un tope mensual unificado. Por eso, no es necesario realizar una única compra de $45.000 para obtener el máximo: el beneficio puede alcanzarse mediante consumos acumulados durante el mes, siempre que las operaciones cumplan las condiciones de la promoción.

Qué otras promociones ofrece Cuenta DNI en agosto

El descuento en garrafas es apenas uno de los beneficios disponibles durante agosto. En comercios de cercanía, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $30.000.

En ferias y mercados bonaerenses, el ahorro llega al 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona, alcanzable con compras de $15.000. También hay un 40% de descuento en universidades, eventos, entidades educativas y clubes, con un tope semanal de $6.000.

Cuenta DNI.

Para quienes utilizan la billetera en salidas, la promoción de gastronomía es del 25% los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y persona. El mismo beneficio rige en locales gastronómicos adheridos de YPF Full, aunque no alcanza la compra de combustibles.

Además, hay un 30% de descuento todos los días en marcas destacadas, con un tope mensual de $15.000 por persona; 10% en librerías los lunes y martes sin tope de reintegro; y 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin tope.

El resto de los descuentos de Cuenta DNI durante agosto