En Argentina, el término "casa prefabricada" agrupa desde construcciones de madera o chapa hasta viviendas modulares industrializadas de alta gama.

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AlpesHome trabaja en el extremo premium: estructuras de acero galvanizado, paneles SIP con rotura de puente térmico, carpinterías de aluminio y revestimientos de larga duración.

Pero la diferencia no es solo estética. Es la vida útil (+35 años), la performance térmica, la garantía de fábrica de dos (2) años y la documentación técnica para presentación municipal en cualquier provincia argentina.

Precios de casas prefabricadas en Argentina 2026

En el segmento de módulos compactos, los precios parten desde USD 4.000 a USD 8.000 para superficies de 20 a 28 m², ideales para oficinas, obradores o ampliaciones. La casa compacta de 37 m² con 1 dormitorio tiene un valor de USD 28.000 a USD 35.000, mientras que el modelo más demandado —la casa familiar de 74 m² con 2 o 3 dormitorios— se ubica en el rango de USD 42.000 a USD 58.000 llave en mano.

Modular vs. construcción tradicional

El principal atractivo de las casas modulares es el tiempo de entrega. Mientras una construcción tradicional puede demorar entre 12 y 18 meses, una vivienda modular de AlpesHome se entrega en 90 días promedio desde la confirmación del pedido, con una instalación en sitio de apenas 7 a 10 días.

El precio es fijo, sin los desvíos presupuestarios habituales en la obra tradicional. La estructura de acero galvanizado y paneles SIP garantiza una vida útil superior a 35 años con mantenimiento estándar, similar a la de una construcción de ladrillos.

Preguntas frecuentes sobre casas prefabricadas

¿Qué diferencia hay entre una casa prefabricada y una casa modular?

Los términos se usan indistintamente en Argentina, pero las casas modulares de calidad son viviendas construidas en módulos industrializados en planta con control de calidad, y ensambladas en el terreno. AlpesHome ofrece casas modulares premium —no prefabricadas de madera o chapa— con estructura metálica, aislación térmica y vida útil superior a 35 años.

¿Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina en 2026?

El rango en AlpesHome va de USD 28.000 (módulos compactos de 37 m²) a USD 55.000+ para casas de 74 m² con instalación completa. El precio es fijo e incluye fabricación, transporte e instalación llave en mano.

¿Cuánto tarda la entrega de una casa prefabricada?

En un total de 90 días promedio desde la confirmación del pedido. La instalación en sitio es de 7 a 10 días, entre 3 y 5 veces más rápido que la obra tradicional.

¿Se puede instalar en cualquier provincia de Argentina?

Sí. AlpesHome cubre todo el país: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Bariloche y más. Coordinan logística y tienen experiencia en climas extremos (Patagonia, NOA, Cuyo).

Las casas prefabricadas son resistentes y duraderas. Los models AlpesHome tienen vida útil declarada superior a 35 años con mantenimiento estándar. Estructura metálica galvanizada, aislación térmica integrada, carpinterías con rotura de puente térmico y garantía de fábrica de 2 años garantizan una inversión sólida y confiable para quienes buscan construir su hogar con plazos previsibles y costos cerrados.