La cuenta regresiva para las vacaciones de verano ya empezó y miles de familias bonaerenses organizan sus últimos compromisos escolares del año. Según el calendario escolar 2026, las clases en la provincia de Buenos Aires finalizarán el martes 22 de diciembre.

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La fecha ubica al distrito entre las jurisdicciones que más tarde cerrarán el ciclo lectivo, junto con Mendoza. La mayoría de las provincias terminará las clases el viernes 18 de diciembre, mientras que La Pampa extenderá la actividad escolar hasta el miércoles 23.

Cuándo es el último día de clases en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional, el martes 22 de diciembre será el último día de clases de 2026 en la provincia de Buenos Aires. El cronograma contempla el cierre del ciclo lectivo para los niveles inicial, primario y secundario, entre otras modalidades de la educación obligatoria.

El calendario bonaerense también estableció que las clases comenzaron el lunes 2 de marzo y que el receso de invierno se desarrolló entre el 20 y el 31 de julio. De esta manera, el distrito tendrá un cierre cuatro días posterior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el último día de clases será el viernes 18 de diciembre.

Fechas de cierre del ciclo lectivo, según cada provincia de Argentina

Jueves 17 de diciembre 2026

Formosa.

Viernes 18 de diciembre 2026

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

Crédito: Ministerio de Educación.

Martes 22 de diciembre 2026

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Miércoles 23 de diciembre 2026

La Pampa.

El inicio de las vacaciones de verano y la conclusión del año lectivo

La finalización de la actividad escolar ordinaria dará comienzo formal al receso y a las vacaciones de verano 2026-2027 en toda la República Argentina. Para la gran mayoría de los alumnos, las vacaciones comenzarán inmediatamente el día posterior al cierre de las aulas fijado en su respectiva provincia.

Sin embargo, este cierre no implica la desconexión total para la totalidad del estudiantado: quienes necesiten períodos de intensificación de saberes, apoyo pedagógico adicional o rendir asignaturas pendientes deberán asistir a las mesas de examen programadas en los días subsiguientes. De este modo, la planificación federal equilibra los días lectivos requeridos con el inicio del receso para toda la comunidad educativa nacional.