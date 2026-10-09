Alquileres en Mar del Plata verano 2027: cuánto sale alquilar un departamento para 5 o 6 personas, según el Colegio de Martilleros de "La Feliz"

Alquilar un departamento para 5 o 6 personas en Mar del Plata durante el verano 2027 costará desde $863.000 por semana, según los valores de referencia publicados por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata. La entidad recomendó un incremento del 25% respecto de la temporada anterior, con el objetivo de mantener la competitividad turística de la ciudad.

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Los precios corresponden a la temporada 2026-2027 y son orientativos, por lo que pueden modificarse de acuerdo con la oferta y la demanda. Además, los martilleros recomendaron realizar las operaciones en pesos y contratar a través de profesionales matriculados.

Cuánto cuesta alquilar un departamento para 5 o 6 personas en Mar del Plata

Para quienes planean viajar en familia o con amigos, los departamentos de tres ambientes aparecen entre las alternativas de alojamiento para grupos de hasta seis integrantes. De acuerdo con la grilla difundida por el Colegio de Martilleros, el valor semanal comienza en $863.000. Esto equivale a un costo de referencia de aproximadamente $123.286 por día.

Si el gasto se divide entre los ocupantes, el presupuesto estimado es el siguiente:

Para 5 personas: $172.600 por persona por semana.

Para 6 personas: aproximadamente $143.833 por persona por semana.

Estos cálculos toman como referencia el precio inicial sugerido y no contemplan otros gastos que pudieran corresponder a la contratación.

Alquileres en Mar del Plata: precios para el verano 2027

La entidad también publicó los valores semanales de otros tipos de propiedades, desde monoambientes hasta chalets.

Tipo de propiedad Capacidad Precio semanal desde Departamento de 1 ambiente 2 o 3 personas $375.000 Departamento de 2 ambientes 3 o 4 personas $588.000 Departamento de 3 ambientes 5 o 6 personas $863.000 Chalet de 3 ambientes 5 o 6 personas $1.176.000

Las tarifas pueden cambiar según la cercanía a la playa, el estado de conservación, la ubicación y los servicios disponibles.

Vacaciones en Mar del Plata: los precios

Por qué los alquileres aumentan un 25% para el verano

El incremento sugerido para la temporada 2026-2027 responde a una estrategia para sostener el atractivo de Mar del Plata frente a otros destinos turísticos. El presidente del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi, explicó que la entidad optó por una actualización moderada ante la situación económica y la competencia de países vecinos, especialmente Brasil y Uruguay.

"Tenemos que manejarnos en un ámbito de prudencia con los precios ya que hay una importante competencia de los países vecinos y por la situación económica", señalaron desde la entidad. En ese contexto, los operadores inmobiliarios buscan adaptarse a una demanda que prioriza las estadías cortas, de entre cinco y siete días, frente a las tradicionales vacaciones de quince días.

Cuánto cuesta alquilar una carpa o sombrilla en Mar del Plata

Además del alojamiento, los turistas deberán contemplar los gastos de playa durante el verano 2027. Según la Cámara de Empresarios Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA), las tarifas de las carpas para toda la temporada presentan aumentos promedio cercanos al 20%. Los valores oscilan entre $3,6 millones y $6 millones, dependiendo del balneario, la ubicación y los servicios incluidos.

Las alternativas más económicas se encuentran principalmente en Punta Mogotes y sectores del norte y centro de la ciudad. En cambio, Playa Grande y las playas del sur concentran algunas de las opciones de mayor precio.

Las sombrillas cuestan entre un 15% y un 20% menos que las carpas. Para incentivar las reservas anticipadas, algunos establecimientos ofrecen descuentos por pago al contado y financiación de hasta 12 cuotas sin interés mediante bancos públicos.

Cuánto aumentan los departamentos

Ante el inicio de las reservas para la temporada, el Colegio de Martilleros recomendó contratar propiedades mediante inmobiliarias habilitadas y profesionales matriculados. La vicepresidenta de la entidad, Verónica Berasueta, advirtió sobre los riesgos de operar a través de plataformas informales que no ofrecen las mismas garantías para los turistas.

Para reducir el riesgo de fraude, los interesados deberían verificar la identidad del profesional, las características del inmueble y las condiciones del contrato antes de realizar cualquier transferencia.