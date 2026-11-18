Se acerca diciembre, comienza la recta final del ciclo lectivo 2026 y es momento de comenzar a planificar las vacaciones de verano. Por eso, es clave saber cuándo será el último día de clases en la Ciudad de Buenos Aires.

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¿Cuándo es el último día de clases en la Ciudad de Buenos Aires?

El último día de clases en la Ciudad de Buenos Aires será el viernes 18 de diciembre, de acuerdo con el calendario escolar oficial. La fecha coincide con la que fijaron la mayoría de las jurisdicciones del país, no se encuentra cerca de feriados que modifiquen la actividad escolar.

En concreto, el ciclo lectivo porteño comenzó el 25 de febrero y el receso invernal se desarrolló entre el 20 y el 31 de julio. Por lo que cuando termine el año los alumnos habrán completado el calendario necesario.

Las vacaciones comenzarán el 19 de diciembre

Así, las vacaciones de verano 2026-2027 comenzarán el día siguiente, es decir, el 19 de diciembre, para la mayoría de alumnos que no adeudan materias. Mientras que el resto de estudiantes que necesiten una intensificación de saberes, apoyo adicional o rendir materias desaprobadas podrán rendir en las mesas de examen de verano.

Cuándo terminan las clases en el resto del país

En general, el cronograma escolar del país establece que las actividades escolares terminarán de manera progresiva en las diferentes jurisdicciones durante la tercera semana de diciembre 2026. Sin embargo, el cierre del ciclo lectivo dependerá de las diferentes instituciones y de cada provincia. La mayoría de las provincias cerrará el ciclo lectivo el mismo viernes 18 de diciembre:

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Tucumán

En el resto del país, las fechas son diferentes: