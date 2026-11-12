Cuándo terminan las clases en 2026: el calendario oficial, provincia por provincia

El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de finalización de clases en todo el país. El Gobierno Nacional informó que el cierre del ciclo lectivo se distribuirá entre el 17 y el 23 de diciembre, de acuerdo con cada jurisdicción. La información resulta clave para las familias que empiezan a organizar las vacaciones de verano y las actividades de fin de año.

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Si bien la mayoría de las provincias coincidirá en la fecha de cierre, existen diferencias entre los distritos. Formosa será la primera en finalizar, el 17 de diciembre, mientras que Buenos Aires y Mendoza extenderán las clases hasta el 22. La Pampa, por su parte, tendrá el calendario más largo, con finalización prevista para el 23 de diciembre.

Cuándo terminan las clases en 2026: el calendario provincia por provincia

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, publicó el calendario escolar 2026 con las fechas de inicio, receso invernal y finalización del ciclo lectivo para las 24 jurisdicciones del país.

De acuerdo con el cronograma oficial, estas son las fechas previstas para el último día de clases:

Buenos Aires: martes 22 de diciembre.

martes 22 de diciembre. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Catamarca: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Chaco: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Chubut: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Córdoba: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Corrientes: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Entre Ríos: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Formosa: jueves 17 de diciembre.

jueves 17 de diciembre. Jujuy: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. La Pampa: miércoles 23 de diciembre.

miércoles 23 de diciembre. La Rioja: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Mendoza: martes 22 de diciembre.

martes 22 de diciembre. Misiones: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Neuquén: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Río Negro: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Salta: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. San Juan: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. San Luis: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Santa Cruz: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Santa Fe: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Santiago del Estero: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Tierra del Fuego: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. Tucumán: viernes 18 de diciembre.

Qué provincias terminan las clases más tarde y cuáles comienzan las vacaciones antes

El calendario establece tres fechas de cierre que se destacan por fuera de la jornada mayoritaria del 18 de diciembre.

Formosa será el primer distrito en finalizar las clases, el jueves 17. En el otro extremo, Buenos Aires y Mendoza tendrán actividad escolar hasta el martes 22 de diciembre. La Pampa será la última jurisdicción en cerrar el ciclo lectivo, con fecha prevista para el miércoles 23.

La fecha de cuándo terminan las clases en la Argentina.

La diferencia entre las fechas responde a la organización de los calendarios educativos de cada provincia. Las jurisdicciones tienen autonomía para establecer sus cronogramas, contemplando el inicio de clases, los recesos, los feriados y la cantidad de jornadas escolares previstas.

Por qué las provincias tienen distintas fechas de cierre del ciclo lectivo 2026

El Consejo Federal de Educación (CFE) establece los lineamientos generales para organizar el año escolar, mientras que cada jurisdicción define su propio calendario. Para 2026, las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones asumieron el compromiso de garantizar un mínimo de 190 días de clases efectivos.

La distribución de las jornadas, sin embargo, no es idéntica en todo el territorio nacional. Las diferencias en las fechas de inicio y en los períodos de vacaciones de invierno, junto con los feriados y las particularidades de cada distrito, explican por qué el ciclo lectivo no termina el mismo día en todas las provincias.

El cronograma oficial puede consultarse en el sitio del Ministerio de Capital Humano, donde se encuentra el detalle de las fechas de inicio, receso invernal y finalización del ciclo lectivo 2026.