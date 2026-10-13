Alquileres en Mar del Plata verano 2027: cuánto sale alquilar un chalet para 5 o 6 personas, según el Colegio de Martilleros de "La Feliz"

Alquilar un chalet de tres ambientes para 5 o 6 personas en Mar del Plata durante el verano de 2027 costará desde $1.176.000 por semana, según informó el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad. La entidad recomendó un incremento del 25% respecto de la temporada anterior, con el objetivo de mantener la competitividad del destino frente a otras alternativas turísticas.

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Los precios difundidos funcionan como referencia para el mercado de alquileres temporarios y pueden variar según la ubicación, las características de cada inmueble y la demanda.

Cuánto cuesta alquilar un chalet para 5 o 6 personas en Mar del Plata

Para quienes planean viajar en familia o con amigos, el costo de una casa puede distribuirse entre los integrantes del grupo. Sobre el valor inicial establecido para un chalet de tres ambientes, el gasto aproximado sería:

Para 5 personas: $235.200 por persona por semana.

Para 6 personas: $196.000 por persona por semana.

Costo diario del chalet: desde $168.000.

Estos cálculos no contemplan eventuales gastos adicionales, como servicios, limpieza o consumos particulares, cuando correspondan.

Vacaciones de verano precios

Alquileres en Mar del Plata verano 2027: precios de casas y departamentos

La grilla publicada por el Colegio de Martilleros contempla diferentes tipos de propiedades según su capacidad de alojamiento.

Tipo de propiedad Capacidad Precio por semana desde Departamento de 1 ambiente 2 o 3 personas $375.000 Departamento de 2 ambientes 3 o 4 personas $588.000 Departamento de 3 ambientes 5 o 6 personas $863.000 Chalet de 3 ambientes 5 o 6 personas $1.176.000

Para una familia o grupo de cinco o seis integrantes, la diferencia entre un departamento de tres ambientes y un chalet de igual capacidad es de $313.000 semanales. La elección dependerá del presupuesto disponible y de las comodidades que se busquen, como espacios exteriores, estacionamiento o mayor privacidad.

Por qué aumentan un 25% los alquileres para el verano 2027

La actualización se ubica por debajo de la inflación y responde a la intención de sostener la demanda turística. Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, explicó que inicialmente se había considerado una suba cercana al 35%, pero finalmente se optó por un ajuste menor ante la competencia de otros destinos.

"Sabemos que los países vecinos salen a competir con muy buenos servicios y precios, pero Mar del Plata cuenta con la ventaja de la cercanía, la conectividad y la flexibilidad", destacó. Brasil y Uruguay aparecen entre las principales alternativas para los turistas argentinos, por lo que el sector inmobiliario busca mantener a Mar del Plata como una opción atractiva.

Desde el Colegio también recomendaron que las contrataciones se realicen en pesos argentinos.

Precios de verano confirmados

Qué factores influyen en el precio de un alquiler de verano

El costo de una propiedad depende de diferentes características, entre ellas la cercanía a la playa, el barrio, el estado de conservación, la calidad de la construcción y los servicios disponibles. También influye el período elegido para viajar, ya que la demanda suele variar durante los meses de verano.

En este contexto, los operadores turísticos observan un cambio en los hábitos de los visitantes, con una mayor preferencia por estadías de cinco a siete días en lugar de las tradicionales vacaciones de quince días.

Cuánto cuesta alquilar una carpa o sombrilla en Mar del Plata

Además del alojamiento, los turistas que planean viajar durante la temporada 2027 deben considerar el presupuesto destinado a los balnearios. La Cámara de Empresarios Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA) informó que los alquileres de carpas registran aumentos promedio cercanos al 20%.

Los valores para toda la temporada oscilan entre $3.600.000 y $6.000.000, según la ubicación y los servicios ofrecidos. Las alternativas más económicas se encuentran principalmente en Punta Mogotes y sectores del norte y el centro, mientras que Playa Grande y las playas del sur concentran algunas de las opciones más costosas.

Las sombrillas tienen precios entre un 15% y un 20% inferiores a los de las carpas. Algunos establecimientos también ofrecen descuentos por pago al contado y financiación de hasta 12 cuotas sin interés mediante acuerdos bancarios.