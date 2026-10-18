Cuándo sale el sol: cómo estará el clima esta semana en el AMBA

Tras el paso de las bajas temperaturas y las precipitaciones, el Área Metropolitana de Buenos Aires experimentará una estabilización en las condiciones meteorológicas pero continuará con nubosidad. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la región ingresa en una etapa de marcas térmicas más templadas, con mínimas de dos dígitos y máximas que rondarán e incluso superarán la barrera de los 20 grados, ideales para organizar actividades al aire libre.

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El período arrancará con un domingo que se posiciona como el momento más fresco de toda la semana, caracterizado por un cielo de parcial a mayormente cubierto y corrientes de aire del sudeste rotando al este, con valores de entre 8 y 15 grados. Para el lunes, el panorama mantendrá la nubosidad predominante y los vientos del noreste virando al este, acompañados por un leve ascenso térmico que ubicará los registros entre los 10 y los 17 grados.

A partir del martes se afianzará el ambiente agradable gracias a la presencia de vientos del noreste, que llevarán el termómetro de los 10 a los 19 grados bajo un cielo parcialmente nublado, lo que indicaría algo de sol. El miércoles, en tanto, presentará una jornada de muy poca amplitud térmica, donde la nubosidad abundante y el flujo de aire del noreste mantendrán las marcas en una franja estrecha entre los 14 grados de mínima y los 16 de máxima.

El pico de mayor confort térmico llegará durante el jueves, día en que las temperaturas escalarán desde los 15 iniciales hasta alcanzar los 22 grados, en el marco de una jornada mayormente nublada con vientos del noreste rotando al sudeste. Finalmente, la semana laboral concluirá el viernes con cielo cubierto y vientos sostenidos del sudeste, dejando un ambiente templado con valores estabilizados entre los 14 y los 18 grados.

Continuará la nubosidad en Buenos Aires.

Qué hacer en días nublados