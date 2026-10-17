Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 17 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 13 minutos
Madrugada fría en Capital Federal: 9°C y sensación térmica de 5°C
La madrugada en Capital Federal se presenta fresca y con el cielo parcialmente nuboso. Según el registro oficial de las 04:00, la temperatura actual es de 9°C, aunque la sensación térmica cae a 5°C por el viento y la humedad del 83%.
El viento medio sopla a 14 km/h y las ráfagas pueden llegar a 28 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, no hay niebla y la visibilidad se mantiene en 40 km, por lo que la visibilidad es buena en esta hora de la madrugada.
La presión atmosférica marca 1022 hPa, la nubosidad alcanza el 70% y el punto de rocío se ubica en 6°C. La cota de nieve está en 2200 m. Para lo que resta de la madrugada, conviene salir abrigado: el frío se siente con fuerza en la city.
Hace 28 minutos
Frío de madrugada en Capital Federal: 9°C con sensación térmica de 5°C y viento
Arranca la madrugada en Capital Federal con un registro oficial bien temprano: a las 04:00 el termómetro marcó 9°C y el cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 70%. Esa es la foto del momento en el arranque de este sábado, con la ciudad todavía en silencio y el frío instalado en cada esquina.
El dato que más se siente en la calle es otro: la sensación térmica bajó a 5 °C, cuatro grados por debajo de la temperatura real. El viento sopla del sector medio a 14 km/h y las ráfagas alcanzan los 28 km/h, suficientes para que el aire golpee la cara en las primeras horas del día. Quienes salgan ahora, mejor con campera y abrigo de verdad.
La humedad se ubica en un alto 83% y el punto de rocío en 6 °C, aunque por suerte no hay niebla ni bancos de neblina que compliquen la circulación. La visibilidad es excelente: 40 km a la redonda, un dato clave para quienes manejan de madrugada por autopistas y accesos.
La probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa. La presión atmosférica se mantiene estable en 1022 hPa y la cota de nieve está en 2200 m, lejos de la ciudad. Para el resto de la jornada, el pronóstico del tiempo seguirá actualizándose en este liveblog con cada registro oficial.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada fría y parcialmente nubosa, con ráfagas de 28 km/h
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con 9° y una sensación térmica de 5 °C. El cielo está parcialmente nuboso, con una nubosidad del 70% y una visibilidad de 40 km.
La humedad alcanza el 83% y el punto de rocío se ubica en 6 °C. La probabilidad de lluvia es de 0% y no se registra niebla en la ciudad.
El viento medio sopla a 14 km/h, con ráfagas de 28 km/h. La presión atmosférica marca 1022 hPa y la cota de nieve se sitúa en 2200 m.
Estos son los datos actualizados del pronóstico del tiempo para arrancar la madrugada en Capital Federal, con frío y viento como protagonistas.
Hace 1 hora
Frío y nubes en Capital Federal: así arranca la madrugada con 9° y sensación de 6°
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 9°C. La sensación térmica es de 6°C, por lo que la madrugada se siente fría en la ciudad. La humedad alcanza el 82% y el punto de rocío se ubica en 6°C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla. La visibilidad es excelente, de 40 km, mientras que el viento sopla con una velocidad media de 13 km/h y ráfagas de hasta 28 km/h. La presión atmosférica es de 1022 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2200 metros.
Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para las próximas horas indica que el cielo continuará con nubes y claros y temperaturas similares. Recordá que podés seguir todas las actualizaciones del clima en Capital Federal en nuestro liveblog.
Hace 1 hora
Frío de madrugada en Capital Federal: 9° y sensación de 6°
A las 03:00, el clima en Capital Federal registra 9° con nubes y claros. La sensación térmica es de 6 °C, mientras que la humedad alcanza el 82%.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, viento medio de 13 km/h y ráfagas de 28 km/h. La visibilidad es buena: 40 km, sin niebla, y la nubosidad llega al 44%.
La presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa, el punto de rocío es de 6 °C y la cota de nieve se ubica en 2200 m. Para la madrugada, seguí el minuto a minuto del clima en la ciudad.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada de 9° con nubes y claros, sin lluvia
Clima en Capital Federal: el registro oficial de las 03:00 marca 9° con nubes y claros. La sensación térmica es de 6 °C, por lo que la madrugada se presenta fresca en la ciudad.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, con una humedad del 82%, punto de rocío de 6 °C y nubosidad del 44%. No hay niebla y la visibilidad llega a 40 km.
El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h. La presión atmosférica es de 1022 hPa y la cota de nieve se ubica en 2200 m. Seguí el clima en Capital Federal y el pronóstico del tiempo minuto a minuto en esta cobertura en vivo.
Hace 2 horas
Frío de madrugada en CABA: 9° y sensación de 6° con nubes y claros
El clima en Capital Federal registra 9° a las 03:00, con una sensación térmica de 6 °C y cielo con nubes y claros. La visibilidad se mantiene en 40 km, mientras el pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia.
La humedad alcanza el 82%, el punto de rocío está en 6 °C y la nubosidad llega al 44%. No se reporta niebla y la cota de nieve se ubica en 2200 m.
El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h. La presión atmosférica es de 1022 hPa. Para el arranque de la madrugada, el dato clave sigue siendo el frío: 9° de temperatura y sensación de 6 °C en la ciudad.
Hace 9 horas
Alerta por El Niño: crecidas en el río Paraná, ciudades inundadas y más de 200 evacuados
Misiones, Corrientes, Entre Ríos y regiones de Brasil y Paraguay se encuentran bajo alerta por la subida de los ríos. El Niño no da tregua y sostienen, no pasó lo peor.
Hace 18 horas
Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda la calle
Ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones durante la temporada 2026-2027, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los peligros. Qué hacer si el agua avanza sobre la calle, por qué no hay que cruzar zonas anegadas y cuáles son las medidas de prevención.
El Niño.
Hace 19 horas
Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda mi patio
Ante la posibilidad de lluvias intensas durante el período 2026-2027, el Gobierno nacional difundió recomendaciones para actuar frente a las inundaciones. Cerrar los servicios si es seguro hacerlo, alejarse de las instalaciones eléctricas y seguir las indicaciones oficiales son algunas de las medidas clave.
El Niño.
Hace 19 horas
Súper Niño 2026-27: qué hacer en tu casa para evitar inundaciones
Ante la posibilidad de lluvias intensas durante la primavera y el verano, el Gobierno difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Limpiar canaletas, revisar techos y preparar un kit de emergencia son algunas de las medidas para proteger tu casa.
El Niño.
Hace 19 horas
El Niño en las Cataratas del Iguazú: qué circuitos están cerrados al público
La crecida del río Iguazú obligó a restringir el acceso a las pasarelas de los Circuitos Superior e Inferior del Parque Nacional Iguazú. En medio de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, las autoridades mantienen el monitoreo del caudal y confirmaron que el precio de las entradas no tendrá modificaciones.
Cataratas del Iguazú.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 16 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:35 | 15/10/2026
Especialistas aseguran que lo peor del fenómeno El Niño todavía no pasó
Advirtieron que el fenómeno climático recién empieza y que podría sostener niveles de agua muy altos durante los próximos meses. La cuenca del Paraná ya registra una crecida importante, con localidades del Litoral en niveles de evacuación y rutas afectadas.
08:17 | 15/10/2026
Alerta amarilla en CABA: el SMN anunció tormentas fuertes para este jueves
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para esta tarde en la Ciudad. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo chico, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 15 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:00 | 14/10/2026
Día de la Madre con gusto a invierno en AMBA: las mínimas se desploman a 5 grados
La primavera sigue sin aparecer en su totalidad. Gana terreno la presencia de la humedad y la inestabilidad, pero se espera un cambio de temperaturas el fin de semana. Qué dice el pronóstico del tiempo.
14:19 | 14/10/2026
Yacyretá abrió sus compuertas en plena llegada de El Niño
Las intensas lluvias vinculadas directamente con el fenómeno El Niño y las descargas de otras represas subieron significativamente el caudal que llega hasta la central hidroeléctrica.
13:19 | 14/10/2026
Súper Niño: cuáles son los problemas que puede generar el fenómeno climático
El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte y alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta. La ONU advierte sobre el riesgo de inundaciones, sequías y calor extremo, con consecuencias para la salud, la producción de alimentos y el acceso al agua.
El Niño.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 14 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
22:45 | 13/10/2026
Qué es "El niño" y "La niña" en el clima, según la OMM
El Niño y La Niña son dos fases opuestas de un fenómeno climático natural que modifica las temperaturas del océano Pacífico y los patrones de lluvia en distintas regiones del mundo. La Organización Meteorológica Mundial explica cómo se producen, cuánto duran y qué consecuencias pueden tener.
Lluvias en Buenos Aires.