Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 17 de octubre

Arranca la madrugada en Capital Federal con un registro oficial bien temprano: a las 04:00 el termómetro marcó 9°C y el cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 70%. Esa es la foto del momento en el arranque de este sábado, con la ciudad todavía en silencio y el frío instalado en cada esquina.

El dato que más se siente en la calle es otro: la sensación térmica bajó a 5 °C, cuatro grados por debajo de la temperatura real. El viento sopla del sector medio a 14 km/h y las ráfagas alcanzan los 28 km/h, suficientes para que el aire golpee la cara en las primeras horas del día. Quienes salgan ahora, mejor con campera y abrigo de verdad.

La humedad se ubica en un alto 83% y el punto de rocío en 6 °C, aunque por suerte no hay niebla ni bancos de neblina que compliquen la circulación. La visibilidad es excelente: 40 km a la redonda, un dato clave para quienes manejan de madrugada por autopistas y accesos.

La probabilidad de lluvia es del 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa. La presión atmosférica se mantiene estable en 1022 hPa y la cota de nieve está en 2200 m, lejos de la ciudad. Para el resto de la jornada, el pronóstico del tiempo seguirá actualizándose en este liveblog con cada registro oficial.