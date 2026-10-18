Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 18 de octubre

El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este domingo con cielo despejado y una temperatura actual de 8°. El registro oficial de las 03:00 marca una sensación térmica de 5 °C, por lo que la primera parte del día se siente fría en la ciudad.

Las condiciones se mantienen estables: la humedad es del 79%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 1%. La visibilidad llega a 45 km y no hay niebla, según los datos disponibles para esta hora.

El viento sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h. La presión atmosférica es de 1022 hPa y el punto de rocío se ubica en 5 °C. La cota de nieve se sitúa en 2300 m. Para quienes salen temprano, conviene abrigarse: el pronóstico del tiempo en Capital Federal muestra un panorama despejado y frío en esta madrugada.