Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 18 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Frío de madrugada en Capital Federal: cielo despejado y sensación térmica de 5°
El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este domingo con cielo despejado y una temperatura actual de 8°. El registro oficial de las 03:00 marca una sensación térmica de 5 °C, por lo que la primera parte del día se siente fría en la ciudad.
Las condiciones se mantienen estables: la humedad es del 79%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 1%. La visibilidad llega a 45 km y no hay niebla, según los datos disponibles para esta hora.
El viento sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h. La presión atmosférica es de 1022 hPa y el punto de rocío se ubica en 5 °C. La cota de nieve se sitúa en 2300 m. Para quienes salen temprano, conviene abrigarse: el pronóstico del tiempo en Capital Federal muestra un panorama despejado y frío en esta madrugada.
Hace 16 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 17 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:23 | 16/10/2026
Alerta por El Niño: crecidas en el río Paraná, ciudades inundadas y más de 200 evacuados
Misiones, Corrientes, Entre Ríos y regiones de Brasil y Paraguay se encuentran bajo alerta por la subida de los ríos. El Niño no da tregua y sostienen, no pasó lo peor.
11:10 | 16/10/2026
Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda la calle
Ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones durante la temporada 2026-2027, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los peligros. Qué hacer si el agua avanza sobre la calle, por qué no hay que cruzar zonas anegadas y cuáles son las medidas de prevención.
El Niño.
10:00 | 16/10/2026
Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda mi patio
Ante la posibilidad de lluvias intensas durante el período 2026-2027, el Gobierno nacional difundió recomendaciones para actuar frente a las inundaciones. Cerrar los servicios si es seguro hacerlo, alejarse de las instalaciones eléctricas y seguir las indicaciones oficiales son algunas de las medidas clave.
El Niño.
09:58 | 16/10/2026
Súper Niño 2026-27: qué hacer en tu casa para evitar inundaciones
Ante la posibilidad de lluvias intensas durante la primavera y el verano, el Gobierno difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Limpiar canaletas, revisar techos y preparar un kit de emergencia son algunas de las medidas para proteger tu casa.
El Niño.
09:54 | 16/10/2026
El Niño en las Cataratas del Iguazú: qué circuitos están cerrados al público
La crecida del río Iguazú obligó a restringir el acceso a las pasarelas de los Circuitos Superior e Inferior del Parque Nacional Iguazú. En medio de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, las autoridades mantienen el monitoreo del caudal y confirmaron que el precio de las entradas no tendrá modificaciones.
Cataratas del Iguazú.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 16 de octubre
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11:35 | 15/10/2026
Especialistas aseguran que lo peor del fenómeno El Niño todavía no pasó
Advirtieron que el fenómeno climático recién empieza y que podría sostener niveles de agua muy altos durante los próximos meses. La cuenca del Paraná ya registra una crecida importante, con localidades del Litoral en niveles de evacuación y rutas afectadas.
08:17 | 15/10/2026
Alerta amarilla en CABA: el SMN anunció tormentas fuertes para este jueves
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para esta tarde en la Ciudad. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo chico, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 15 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:00 | 14/10/2026
Día de la Madre con gusto a invierno en AMBA: las mínimas se desploman a 5 grados
La primavera sigue sin aparecer en su totalidad. Gana terreno la presencia de la humedad y la inestabilidad, pero se espera un cambio de temperaturas el fin de semana. Qué dice el pronóstico del tiempo.
14:19 | 14/10/2026
Yacyretá abrió sus compuertas en plena llegada de El Niño
Las intensas lluvias vinculadas directamente con el fenómeno El Niño y las descargas de otras represas subieron significativamente el caudal que llega hasta la central hidroeléctrica.
13:19 | 14/10/2026
Súper Niño: cuáles son los problemas que puede generar el fenómeno climático
El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte y alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta. La ONU advierte sobre el riesgo de inundaciones, sequías y calor extremo, con consecuencias para la salud, la producción de alimentos y el acceso al agua.
El Niño.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 14 de octubre
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