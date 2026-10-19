¿Cuándo sale el sol en el AMBA? El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para toda la semana

La semana comenzó con un cielo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires y así se mantendrá con cambios ocasionales durante toda la semana del 19 de octubre.

{{{htmlAmp}}}

Según datos del Servicio Meteorológo Nacional, la mínima rondará los 10℃ y el jueves se prevee un leve aumento de la temperatura, pero a fin de la semana vuelve a descender.

Cómo va a estar el clima de la semana en el AMBA

Durante la jornada del lunes se anticipa un cielo mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 16℃ durante la tarde. La temperatura continúa en ascenso hasta el jueves.

El martes se espera una mañana con algo de sol, con una máxima de 19℃ y una mínima de 13℃. No se preveen lluvias ni vientos significativos.

La mitad de la semana no trae cambios: el cielo se mantendrá nublado el miércoles en CABA y sus alerededores, con temperaturas de entre 14℃ y 19℃.

El jueves se espera un pico con 21℃, que comenzará a retroceder a partir del viernes. Pero las nubes cubrirán gran parte del cielo durante la jornada y hay una mínima probabilidad de lluvias durante la tarde y noche.

El viernes se espera un cielo cubierto pero sin precipitaciones. Se anticipa una mañana con 16℃ y a la tarde aumentará a 20℃.

El fin de semana el panorama es similar. Con máximas de 17 y 18℃ el cielo estará en gran parte cubierto, con algo de sol durante los dos días.