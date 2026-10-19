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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 19 minutos

Fresca madrugada en Capital Federal: 10° y nubes y claros a las 03:00

El clima en Capital Federal se presenta esta madrugada con 10° y nubes y claros, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 9 °C y la nubosidad alcanza el 28%.

La humedad llega al 87%, con un punto de rocío de 8 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla. La visibilidad se mantiene en 30 km, un dato a tener en cuenta para quienes circulan temprano por la ciudad.

El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de 13 km/h, y la presión atmosférica marca 1022 hPa. La cota de nieve se ubica en 2300 m. A esta hora conviene salir abrigado: la temperatura es fresca y la sensación térmica se ubica en 9 °C.

Hace 11 horas

Nieve, lluvias, tormentas y El Niño: el combo que afecta a estas provincias

Tras el frío atípico de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para el oeste de la Argentina. El AMBA se prepara para un nuevo cambio del tiempo.

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Hace 16 horas

Cuándo sale el sol: cómo estará el clima esta semana en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas primaverales y mañanas más templadas en el AMBA. Con marcas que superarán los 20 grados, los próximos días ofrecerán un clima ideal para disfrutar al aire libre.

El SMN indicó cómo estará el clima esta semana en el AMBA.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 18 de octubre

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11:31 | 17/10/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 17 de octubre

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19:23 | 16/10/2026

Alerta por El Niño: crecidas en el río Paraná, ciudades inundadas y más de 200 evacuados

Misiones, Corrientes, Entre Ríos y regiones de Brasil y Paraguay se encuentran bajo alerta por la subida de los ríos. El Niño no da tregua y sostienen, no pasó lo peor.

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11:10 | 16/10/2026

Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda la calle

Ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones durante la temporada 2026-2027, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los peligros. Qué hacer si el agua avanza sobre la calle, por qué no hay que cruzar zonas anegadas y cuáles son las medidas de prevención.

El Niño.

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10:00 | 16/10/2026

Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda mi patio

Ante la posibilidad de lluvias intensas durante el período 2026-2027, el Gobierno nacional difundió recomendaciones para actuar frente a las inundaciones. Cerrar los servicios si es seguro hacerlo, alejarse de las instalaciones eléctricas y seguir las indicaciones oficiales son algunas de las medidas clave.

El Niño.

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09:58 | 16/10/2026

Súper Niño 2026-27: qué hacer en tu casa para evitar inundaciones

Ante la posibilidad de lluvias intensas durante la primavera y el verano, el Gobierno difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Limpiar canaletas, revisar techos y preparar un kit de emergencia son algunas de las medidas para proteger tu casa.

El Niño.

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09:54 | 16/10/2026

El Niño en las Cataratas del Iguazú: qué circuitos están cerrados al público

La crecida del río Iguazú obligó a restringir el acceso a las pasarelas de los Circuitos Superior e Inferior del Parque Nacional Iguazú. En medio de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, las autoridades mantienen el monitoreo del caudal y confirmaron que el precio de las entradas no tendrá modificaciones.

Cataratas del Iguazú.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 16 de octubre

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11:35 | 15/10/2026

Especialistas aseguran que lo peor del fenómeno El Niño todavía no pasó

Advirtieron que el fenómeno climático recién empieza y que podría sostener niveles de agua muy altos durante los próximos meses. La cuenca del Paraná ya registra una crecida importante, con localidades del Litoral en niveles de evacuación y rutas afectadas.

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08:17 | 15/10/2026

Alerta amarilla en CABA: el SMN anunció tormentas fuertes para este jueves

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para esta tarde en la Ciudad. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo chico, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.

 

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 15 de octubre

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21:00 | 14/10/2026

Día de la Madre con gusto a invierno en AMBA: las mínimas se desploman a 5 grados

La primavera sigue sin aparecer en su totalidad. Gana terreno la presencia de la humedad y la inestabilidad, pero se espera un cambio de temperaturas el fin de semana. Qué dice el pronóstico del tiempo.

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