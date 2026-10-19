Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

El clima en Capital Federal se presenta esta madrugada con 10° y nubes y claros, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 9 °C y la nubosidad alcanza el 28%.

La humedad llega al 87%, con un punto de rocío de 8 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla. La visibilidad se mantiene en 30 km, un dato a tener en cuenta para quienes circulan temprano por la ciudad.

El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de 13 km/h, y la presión atmosférica marca 1022 hPa. La cota de nieve se ubica en 2300 m. A esta hora conviene salir abrigado: la temperatura es fresca y la sensación térmica se ubica en 9 °C.