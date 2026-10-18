El calendario oficial 2026 establece que el próximo feriado en la Argentina es el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV, que aún continúa en marcha tras la operación a la que se sometió esta semana el líder de la Iglesia Católica.

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En caso de que la visita se modifique o sea postergada, el calendario de feriados 2026 establece que el día feriado para todo el territorio nacional es el 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional que se trasladó del 20.

Por lo tanto, habrá que esperar para organizar una de las últimas escapadas del año antes de que inicien las vacaciones de verano 2026.

¿Cómo quedó el calendario de feriados en Argentina?

Por la visita de León XIV, la Argentina adicionó más feriados acotados a Córdoba y Buenos Aires:

10 de noviembre: feriado en Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11 de noviembre: feriado en Provincia de Buenos Aires.

Luego, continúa el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se trasladó del viernes 20 al lunes 23 de noviembre. En diciembre también hay feriados, por lo que habrán dos fines de semana largo.

El lunes 7 de diciembre es día no laborable con fines turísticos y el martes 8, la Inmaculada Concepción de María. El viernes 25 de diciembre es Navidad, feriado inamovible. De esta manera, los fines de semana largos que quedan son:

Sábado 5 al martes 8 de diciembre

Viernes 25 al domingo 27 de diciembre

Feriados 2027

Por otro lado, aún resta la confirmación de los feriados 2027 por parte del gobierno nacional. En tanto, hay fechas que son inamovibles o se calculan según la cuaresma católica.

1 de enero: viernes (Año Nuevo).

8 de febrero: lunes (Carnaval).

9 de febrero: martes (Carnaval).

24 de marzo: miércoles (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

26 de marzo: viernes (Viernes Santo).

2 de abril: viernes (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

1 de mayo: sábado (Día del Trabajador).

25 de mayo: martes (Día de la Revolución de Mayo).

20 de junio: domingo (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

9 de julio: viernes (Día de la Independencia).

8 de diciembre: miércoles (Día de la Inmaculada Concepción de María).

25 de diciembre: sábado (Navidad).

También resta definir qué pasará con los feriados que podrían ser trasladables: