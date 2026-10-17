El papa León XIV recibió el alta médica y dejó el hospital: qué pasará con su visita a la Argentina

El Vaticano confirmó que le dieron el alta al papa León XIV este sábado por la mañana. El Sumo Pontífice salió caminando del Hospital Gemelli de Roma tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar y fue llevado de nuevo a su casa en la Basílica de San Pedro.

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Hasta el momento no hay respuesta oficial sobre qué pasará con su viaje a la Argentina, por lo que todavía hay expectativa sobre si estará en el país durante noviembre próximo.

La Santa Sede informó que los análisis de sangre, una radiografía de tórax y la evaluación clínica realizada durante la mañana confirmaron una recuperación que permitió autorizar su regreso a la residencia papal. El Pontífice dejó el centro médico por sus propios medios, sonriente y saludando a los pacientes, al personal sanitario y a los fieles que aguardaban en la entrada.

Cómo evoluciona la salud del papa León XIV tras la operación

Durante su internación, el Vaticano destacó que la evolución posoperatoria del Pontífice fue positiva y que recuperó autonomía para realizar actividades cotidianas. Además, León XIV ya había retomado algunas reuniones de trabajo, mantuvo contacto con sus colaboradores más cercanos y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria, una parte importante de su recuperación después de la cirugía pulmonar.

Las señales de mejoría ya habían quedado expuestas el viernes, cuando se difundieron imágenes del Papa de pie y sin asistencia mientras celebraba una misa en la capilla del décimo piso del hospital.

Tras la operación, los especialistas continuaron con estudios complementarios para determinar las características moleculares del tumor y establecer si será necesario algún tratamiento adicional. Esa evaluación será relevante para definir los próximos pasos de su recuperación y las condiciones en las que podrá volver a desarrollar una agenda pública más exigente.

El Vaticano confirmó que León XIV rezará el Ángelus este domingo

Después de anunciar el alta, el Vaticano confirmó que León XIV volverá a aparecer públicamente este domingo para rezar el tradicional Ángelus desde la ventana de los aposentos papales. El Ángelus es una de las instancias habituales de contacto entre el Papa y los fieles, especialmente los domingos, cuando suele dirigirse a quienes se congregan en la plaza de San Pedro.

Qué pasará con la visita del papa León XIV a la Argentina

Respecto de si León XIV podrá realizar la gira apostólica por América Latina, todavía no hubo confirmación oficial de parte del Vaticano. Por ahora, el cronograma oficial no registra modificaciones, pero la Santa Sede advirtió que la confirmación definitiva dependerá de cómo avance la recuperación del Pontífice durante las próximas semanas.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se refirió recientemente a las dificultades que presenta el itinerario y señaló que se trata de un viaje extenso y exigente, con numerosos desplazamientos y actividades. Por ese motivo, explicó que "será necesario esperar las recomendaciones de los médicos" antes de tomar una decisión sobre la realización de la gira.