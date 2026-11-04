Cuándo cae el próximo feriado de noviembre 2026 y fin de semana largo en Argentina

Noviembre de 2026 tendrá varias oportunidades para descansar y organizar escapadas en Argentina. El calendario nacional contempla dos fines de semana largos: uno a partir del lunes 9, por el feriado extraordinario decretado con motivo de la visita del papa León XIV, y otro en la última parte del mes, por el Día de la Soberanía Nacional.

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Además, habrá feriados especiales que alcanzarán exclusivamente a determinadas jurisdicciones. La diferencia entre las fechas nacionales y las provinciales será clave para quienes quieran planificar viajes, organizar actividades o saber cuándo tendrán que trabajar durante el mes.

Cuándo es el próximo feriado de noviembre 2026 en Argentina

El próximo feriado nacional será el lunes 9 de noviembre, establecido por el Gobierno a través del Decreto 1103/2026 con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

De esta manera, el primer fin de semana largo del mes tendrá tres jornadas consecutivas: sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre.

La medida fue dispuesta para todo el territorio nacional y contempla las actividades oficiales, institucionales y protocolares vinculadas con la llegada del Pontífice.

El calendario también establece otras dos fechas especiales:

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Estas jornadas adicionales coinciden con distintas actividades de la agenda papal en el país. Por lo tanto, quienes vivan en esas jurisdicciones tendrán días de descanso que no alcanzarán al resto del territorio nacional.

Cuándo es el segundo fin de semana largo de noviembre 2026

El segundo fin de semana largo llegará el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha original de esta conmemoración es el 20 de noviembre, pero en 2026 el feriado se trasladará al lunes 23 para generar un descanso de tres días consecutivos.

La jornada recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la intervención anglo-francesa en el río Paraná. El episodio se convirtió en un símbolo histórico de defensa de la soberanía nacional y fue establecido como fecha conmemorativa en el calendario argentino.

Calendario de feriados.

Así, quienes no tengan obligaciones laborales durante esos días podrán aprovechar dos fines de semana largos en noviembre, separados por casi dos semanas.