Cuáles son los cuatro parques de la Ciudad que tendrán estacionamientos subterráneos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con un proyecto para construir estacionamientos subterráneos en cuatro espacios públicos porteños, con intervenciones que también contemplan nuevos usos culturales, comunitarios y mejoras en las áreas verdes.

{{{htmlAmp}}}

La iniciativa comprende sectores de Barracas, Parque Patricios, Núñez y Belgrano, con propuestas adaptadas a las características de cada barrio. El objetivo es sumar cocheras y reorganizar el espacio en superficie, con equipamiento urbano y conexiones peatonales.

El plan se enmarca en el sistema de estacionamientos disuasorios, diseñado para que quienes llegan en auto puedan dejar sus vehículos y continuar sus viajes en transporte público. La Plaza Inmigrantes de Armenia, que había sido incluida en una etapa inicial, quedó excluida de la adjudicación definitiva.

¿Dónde estarán los nuevos estacionamientos subterráneos?

El primero de los espacios seleccionados es el Parque España, en Barracas, delimitado por las avenidas Caseros y Amancio Alcorta, la calle San Lúcar de Barrameda y Baigorri. Allí, la propuesta incluye renovar el mobiliario, incorporar nuevas configuraciones del terreno y sumar servicios y actividades culturales.

En Espacio Lavardén, en Parque Patricios, el plan prevé reconvertir el predio que actualmente funciona como depósito judicial de vehículos en un parque urbano. El terreno está delimitado por Lavardén, Pedro Chutro, Los Patos y Montesquieu, frente al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Además de las cocheras, se proyectan equipamiento y servicios para vecinos y estudiantes, con una conexión con la plaza Guillermo y Alfredo Barbieri.

El tercer punto es la Plaza de la Innovación, en Núñez, ubicada en la esquina de las avenidas Udaondo y Campos Salles, en el entorno del ex Tiro Federal. La intervención busca mejorar la conexión entre el Parque de la Innovación, Ciudad Universitaria y el puente Labruna, mediante recorridos peatonales y bicisendas que faciliten la circulación por el sector.

Por último, la Plaza Noruega, en Belgrano, situada entre las calles Amenábar, Mendoza y Ciudad de la Paz, conservará sus usos actuales y sumará estacionamientos bajo tierra. El proyecto también apunta a reforzar su vínculo con el Mercado de Belgrano, ubicado en las inmediaciones.

Las cuatro intervenciones contemplan, además, espacios para actividades culturales, educativas y comunitarias en niveles inferiores, conectados con la superficie mediante accesos abiertos. Entre los lineamientos generales figuran la accesibilidad, la reutilización del agua de lluvia, la incorporación de especies nativas, la iluminación eficiente y la infraestructura para bicicletas y vehículos eléctricos.