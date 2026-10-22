El paso bajo nivel de Villa Luro entra en su etapa final

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con la construcción del Paso bajo nivel de la calle Irigoyen, en Villa Luro, que ya superó el 80% de ejecución. La obra mejorará la iluminación y la accesibilidad del entorno, además de incorporar una plaza con juegos para los vecinos, según informó el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, en redes sociales.

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“Ya superamos el 80% de avance y estamos terminando el gunitado de los muros laterales, el tendido pluvial, las veredas y el hormigón de las rampas, mientras avanzamos con la plaza y los accesos peatonales”, precisó el funcionario. El Paso bajo nivel se construye entre Yerbal y Bacacay y permitirá eliminar el cruce ferroviario a nivel con la línea Sarmiento, con cambios tanto en la circulación vehicular como en el entorno urbano.

¿Cómo será el nuevo paso bajo nivel de Villa Luro?

El nuevo Paso bajo nivel de Villa Luro permitirá circular en ambos sentidos por debajo de las vías del ferrocarril Sarmiento, sin depender de la apertura de las barreras. El objetivo es agilizar el tránsito y reducir los tiempos de espera en ese sector del barrio porteño.

La eliminación del cruce también apunta a mejorar la seguridad vial para conductores, peatones y ciclistas, al evitar la interacción directa entre la circulación vehicular y las vías ferroviarias. El proyecto contempla, además, mejoras en la iluminación y la accesibilidad de la zona, junto con la construcción de una plaza con juegos y la habilitación de accesos peatonales.

La obra cuenta con una inversión de $5.694 millones, financiada mediante un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) canalizado a través de la empresa AUSA, responsable de su ejecución. El proyecto forma parte del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad y del Plan Ciudad sin Barreras, que busca eliminar los cruces ferroviarios a nivel dentro del territorio porteño.

Según estimaciones oficiales, el paso bajo nivel permitirá reducir los riesgos asociados al cruce de los casi 7000 vehículos que circulan diariamente por la zona. También contribuirá a disminuir el ruido y las emisiones generadas por los vehículos que permanecen detenidos mientras esperan la apertura de las barreras.