Cuáles son los 15 países más grandes del mundo: qué puesto ocupa la Argentina

El tamaño de un país es uno de los datos que permiten dimensionar su peso geográfico y la diversidad de sus territorios. Desde las enormes extensiones de Rusia hasta los paisajes de Brasil y Australia, las naciones más grandes del mundo reúnen ecosistemas, recursos naturales y características climáticas muy diferentes.

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En ese mapa, Argentina ocupa el octavo puesto mundial por superficie. Con cerca de 2,78 millones de kilómetros cuadrados, el país se ubica detrás de India y por delante de Kazajistán, una posición que lo convierte en el segundo territorio más extenso de América del Sur, después de Brasil.

Cuáles son los 15 países más grandes del mundo

Estos son los 15 territorios más extensos de la clasificación, ordenados de mayor a menor superficie:

Rusia: 17.098.242 km². Canadá: 9.984.670 km². China: 9.596.961 km². Estados Unidos: 9.525.067 km². Brasil: 8.515.767 km². Australia: 7.692.024 km². India: 3.287.263 km². Argentina: 2.780.400 km². Kazajistán: 2.724.900 km². Argelia: 2.381.741 km². República Democrática del Congo: 2.344.858 km². Groenlandia: 2.166.086 km². Arabia Saudita: 2.149.690 km². México: 1.964.375 km². Indonesia: 1.904.569 km².

Qué puesto ocupa Argentina y cuántos kilómetros cuadrados tiene

Argentina ocupa el octavo lugar entre los territorios más extensos del mundo en el ranking citado, con una superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Además, es el segundo país más grande de América del Sur, detrás de Brasil, que supera los 8,5 millones de kilómetros cuadrados.

La extensión argentina permite reunir una gran variedad de paisajes y climas. Desde la cordillera de los Andes hasta las llanuras pampeanas, pasando por los bosques subtropicales del norte, los glaciares patagónicos y la costa atlántica, el territorio presenta condiciones geográficas muy diversas.

Cuál es el país más grande del mundo y cómo se distribuyen los primeros puestos

Rusia encabeza el ranking con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Su territorio se extiende por Europa oriental y el norte de Asia, y abarca una enorme variedad de regiones climáticas y geográficas.

Canadá ocupa el segundo lugar, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados, mientras que China y Estados Unidos se disputan los puestos siguientes. Brasil, por su parte, es el país más grande de América del Sur y el quinto de esta clasificación.

Brasil.

Australia e India completan los primeros siete puestos antes de la aparición de Argentina. La diferencia de superficie entre estos países y los que siguen en la lista es considerable: India, por ejemplo, supera los 3,2 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Argentina ronda los 2,8 millones.

La extensión territorial, de todos modos, no determina por sí sola la población, la riqueza ni la influencia política de una nación. Se trata de una variable geográfica que, combinada con los recursos naturales, la economía, la infraestructura y la historia, ayuda a comprender las características de cada país.