No es el Everest: mide 10.200 metros, está bajo el océano y es la montaña más grande del mundo. Foto: Gemini

A pesar de lo que se suele creer, el Monte Everest no es la montaña más grande del mundo. Mauna Kea queda en Hawái y alcanza unos 10.200 metros, superando ampliamente a la montaña asiática. Aunque se eleva a 4.205 metros sobre el nivel del mar, su base descansa en las profundidades del lecho marino del Océano Pacífico. Se trata de uno de los accidentes geográficos más fascinantes del planeta y su origen se remonta a casi un millón de años.

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Actualmente el volcán se encuentra dormido; su última erupción registrada ocurrió hace unos 4.500 años. Sin embargo, los geólogos concuerdan en que aún conserva la capacidad de volver a entrar en actividad en el futuro lejano. Este gigante de la naturaleza es considerado sagrado dentro de la cosmovisión tradicional. Para los locales es la unión entre la tierra y el cielo, así como la morada de divinidades. De hecho, históricamente, solo pueden acceder a la cima los jefes y sacerdotes de mayor jerarquía.

Mauna Kea es más grande que el Everest, pero su mayor parte está cubierta por el Pacífico.

Por otro lado, si bien se encuentra en Hawái, cuyo clima es tropical, las temperaturas en la zona superior del Maunea Kea descienden con frecuencia por debajo del punto de congelación durante el invierno. Por eso, el pico suele estar cubierto por completo de nieve. Sin embargo, el frío no impide que en sus laderas altas se encuentre el lago Waiau, uno de los cuerpos de agua dulce más elevados del Pacífico, el cual es sumamente inusual a esa altura.

6 curiosidades del Mauna Kea

1. El depósito de obsidiana más grande del Pacífico

En la antigüedad, las laderas superiores del Mauna Kea albergaban la principal cantera de basalto y obsidiana de la región. Los antiguos hawaianos subían a altitudes extremas para extraer este material denso y duro, con el que fabricaban herramientas cortantes como hachas y adzas (koʻi), convirtiendo a la montaña en el centro industrial artesanal más importante del archipiélago.

2. Sede del "Camino del Sol" y observación del espacio profundo

Debido a su ubicación en el paralelo 19° N, el Mauna Kea permite a los astrónomos observar la totalidad del hemisferio norte y una porción gigantesca del hemisferio sur celestial (casi el 85% del cielo visible desde la Tierra). Por esta razón, alberga 13 telescopios gigantescos gestionados por 11 países distintos, incluyendo los famosos telescopios Keck.

3. Evidencias de glaciares en medio del trópico

A pesar de estar en Hawái, la cima del volcán estuvo cubierta por espesas capas de hielo durante las últimas glaciaciones. Durante la Edad de Hielo (hace más de 10.000 años), glaciares de hasta 100 metros de espesor cubrían la cumbre, dejando como huella morrenas glaciares y valles tallados por el hielo que aún se pueden observar hoy.

4. Un insecto único que produce su propio anticongelante

A más de 4.000 metros de altura, donde la radiación solar es extrema y las noches registran temperaturas bajo cero, habita el Wēkiu bug (Nysius wekiuicola). Este pequeño insecto endémico no vuela y sobrevive alimentándose de otros insectos arrastrados por las corrientes de aire hacia la cumbre. Para no congelarse, produce en sus fluidos corporales una sustancia similar al anticongelante.

5. Es la única montaña de Hawái donde se puede esquiar

Durante los meses de invierno, las nevadas abundantes en la cima atraen a entusiastas de los deportes de nieve. A pesar de no contar con infraestructura de esquí ni elevadores comerciales, algunos deportistas extremos suben en vehículos 4x4 para practicar snowboard o esquí alpino en pleno Pacífico tropical, una actividad conocida localmente como "pineapple powder".

6. El peso de la montaña hunde la corteza terrestre

El volumen del Mauna Kea y de su volcán vecino, el Mauna Loa, es tan descomunal que su tremenda masa empuja hacia abajo la corteza oceánica de la Tierra. La presión es tan drástica que ha creado una depresión en el lecho marino de casi 6 kilómetros de profundidad alrededor de la base de las islas de Hawái.