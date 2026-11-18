La inteligencia artificial ahora se suma al funcionamiento aéreo: Estados Unidos utilizará la IA para reorganizar rutas y horarios de vuelos, con el objetivo de evitar demoras antes de que se produzcan. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el sistema ya funciona en los 22 centros de control de tráfico aéreo del país norteamericano.

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Cómo funciona SMART, el sistema de IA para los vuelos

La herramienta no maneja aviones ni reemplaza a los controladores: elabora recomendaciones que luego las personas evalúan y deciden si aplican. El programa se llama SMART, sigla en inglés de Gestión Estratégica del Espacio Aéreo, Rutas y Trayectorias.

En concreto, SMART funciona en la nube y procesa unas 200 fuentes de información de manera simultánea, entre ellas el pronóstico del clima, el recorrido de cada aeronave, el volumen de tráfico y la cantidad de controladores disponibles en cada momento.

Con esos datos, el sistema detecta dónde podría generarse un congestionamiento y sugiere modificar la ruta o el horario de determinados vuelos para descomprimir el espacio aéreo. El circuito de decisión incluye varios pasos humanos:

Un equipo de especialistas de la FAA, ubicado en Washington, verifica la información y prepara las recomendaciones.

Esas sugerencias llegan al Centro de Comando de Control de Tráfico Aéreo, con sede en Warrenton, Virginia.

Desde allí se derivan a las instalaciones locales, cuyos responsables resuelven si las ponen en práctica o no.

Según la FAA, los controladores continúan a cargo de mantener la distancia de seguridad entre los aviones, la herramienta solo funciona como apoyo para esa tarea.

Qué resultados informó la FAA

El sistema comenzó a operar el 21 de septiembre, a modo de prueba, en el espacio aéreo de tres aeropuertos de la zona de Washington: Reagan, Dulles y Baltimore/Washington. En ese lapso, según el organismo, ayudó a desviar 180 vuelos, con un ahorro promedio de 10 minutos y de casi 80 galones de combustible (unos 300 litros) por cada avión. Un detalle importante: la agencia no precisó con qué parámetro calculó esos números ni con qué período los comparó.

Cuánto cuesta y quién lo desarrolla

El proyecto se lleva adelante mediante un contrato de 12 años, por 875 millones de dólares, adjudicado a la empresa Air Space Intelligence. El secretario de Transporte, Sean Duffy, adelantó en agosto que el despliegue completo se terminaría en 2027 y que se haría por etapas. También estimó que el costo total de la iniciativa rondaría los 10.000 millones de dólares.

Según informó Flying Magazine, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, resumió de manera simple la iniciativa: “No podemos controlar el clima, pero sí las decisiones que tomamos para mantener el espacio aéreo abierto”.

En octubre, más de dos docenas de legisladores le enviaron una carta a Duffy y a Bedford para pedirles que frenaran el lanzamiento hasta que se aclarara cómo se evaluó la seguridad, cómo se capacitó al personal y quién supervisará la herramienta. El anuncio de noviembre no respondió esas preguntas. En paralelo, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el organismo de auditoría del Congreso, que revise la estrategia de implementación y los posibles riesgos de seguridad.