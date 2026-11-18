En menos de una semana varios sistemas informáticos que forman parte de la infraestructura básica sobre la que funciona el transporte, las comunicaciones, la economía y la seguridad en los Estados Unidos sufrieron apagones o caídas que no fueron explicadas de manera satisfactoria. Una serie de incidentes, no necesariamente vinculados entre sí pero que es difícil percibir como completamente aislados, demostró que los vestigios del mundo en el que supimos vivir cada día se alejan más en el pasado y que difícilmente estamos preparados para lo que se viene.

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El jueves 12 de noviembre Microsoft anunció la caída de sus servicios corporativos. Duró varias horas. El viernes 13, por tercera vez en la historia, la autoridad aeronáutica de Estados Unidos ordenó suspender todos los vuelos, en este caso por un problema informático. La medida duró más de cinco horas. El lunes 16 miles de usuarios de algunos de los bancos más importantes encontraron que no podían acceder a sus cuentas ni retirar sus depósitos. El martes 17 el apagón lo sufrió la red interna de la Agencia Nacional de Seguridad, por donde circulan documentos clasificados.

Mientras tanto, otras noticias, no necesariamente relacionadas, alimentaron las sospechas de que había algo detrás de esa secuencia que no estaba al alcance del público. El miércoles 11 el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tuvo que mudarse a una base militar por seguridad. Al menos media docena de altos funcionarios viven bajo ese régimen. Mientras aumentan las versiones de un nuevo estallido en la guerra con Irán, aparecieron documentos del Congreso que alimentan las versiones de que se evalúa el uso de un arma nuclear en Medio Oriente.

En este contexto, cabe formular cuatro hipótesis que puede explicar estos eventos. No son mutuamente excluyentes. La primera es que esto se trata de la obra de uno o varios ataques coordinados, ya sea de grupos afiliados a un actor estatal o no. La segunda es que es obra del propio gobierno, una agencia estatal o una corporación norteamericana. En ese caso podría tratarse de un testeo de stress de los sistemas y/o de una serie de eventos controlados que se usen de excusa para impulsar una narrativa de estar bajo ataque o justificar medidas excepcionales.

Una tercera opción que no puede descartarse es que algunos de estos eventos sean obra de un enjambre de agentes de IA “salvajes”, es decir que hayan escapado de un entorno controlado. Ya existieron este año ataques de inteligencias autónomas a organizaciones importantes. En todos los casos la causa de las disrupciones sólo se pudo reconstruir a posteriori, por lo que incluso es posible que, si este fuera el caso, todavía no lo sepan ni siquiera quienes tuvieron que enfrentarse a este desafío. Es la más improbable de las hipótesis, pero no puede descartarse.

La cuarta opción es la menos cinematográfica pero, a su vez, es la más preocupante (y la más probable): vivimos en un mundo para el que nuestra infraestructura no está preparada. La velocidad con la que nuevas IA detectan errores y fallas en los sistemas que hoy son la columna vertebral de nuestra civilización es la causa de un nuevo paradigma de inestabilidad. Los parches para reparar los sistemas corren de atrás y traen, en el apuro, a su vez, nuevos errores que se pueden explotar. Basta con uno o unos pocos ataques exitosos para generar una disrupción inmensa.

En cualquiera de los casos, lo que queda en evidencia es que este modelo de desarrollo tecnológico aceleracionista, íntimamente atado a la dinámica de acumulación infinita del fascismo neoliberal, trae muchos más problemas que soluciones para todos excepto a un puñado de beneficiarios finales, si acaso. Si queremos que la economía, la tecnología y la política se pongan al servicio de las personas, de los pueblos, eso va a requerir reformas profundas y debates sobre temas que hoy parecen fuera del menú. Esa es la tarea más importante que tenemos por delante.