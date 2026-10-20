Cronología del caso Nancy Godoy en Corrientes: quién es quién y cuál es la principal hipótesis

La desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años de Corrientes, mantiene en vilo a su familia y a la comunidad de Esquina. La mujer fue vista por última vez en el entorno de la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, una zona de difícil acceso donde los traslados dependen de caminos de tierra y recorridos a caballo.

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La investigación busca reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió después de su llegada al establecimiento. Mientras continúa el operativo de búsqueda, la Justicia analiza elementos secuestrados durante los allanamientos y sigue distintas líneas de investigación.

La principal hipótesis que plantea la familia de Godoy es que pudo haber salido de la escuela engañada por alguien conocido, aunque los investigadores no descartan otras posibilidades.

Caso Nancy Godoy: la cronología de su desaparición en Corrientes

El martes 6 de octubre, Godoy salió de su casa en Esquina alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse a la Escuela Rural Nº 626, donde trabajaba como directora suplente. Primero viajaba en camioneta hasta la estancia El Curupí y después completaba el trayecto a caballo, acompañada por personas que conocían la zona. Como el recorrido era largo y el acceso complicado, solía permanecer en el establecimiento durante la semana.

El miércoles 7 de octubre, cerca de las 20.34, le envió un mensaje a su hijo Sebastián para avisarle que estaba bien. Ese contacto se convirtió en una de las últimas referencias conocidas sobre su paradero. En los días siguientes, la familia no recibió nuevas noticias y, al principio, atribuyó la falta de comunicación a los problemas de señal y a las dificultades para transitar después de las lluvias.

El 12 de octubre, personas que colaboraban con sus traslados fueron hasta la escuela y advirtieron que Godoy no estaba. La luz permanecía encendida y, luego, se registraron imágenes del interior del establecimiento. En ese lugar habían quedado pertenencias de la docente, entre ellas ropa y su equipo de mate.

El 15 de octubre, su hijo Adán presentó la denuncia por desaparición. La Policía de Corrientes y la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina comenzaron a trabajar en el caso y desplegaron rastrillajes en el área rural, con efectivos, perros especializados, caballos y drones.

Entre el 17 y el 19 de octubre, los procedimientos judiciales incorporaron nuevos elementos a la investigación. Hubo allanamientos y secuestraron prendas con manchas rojizas y cuchillos que debían ser sometidos a peritajes. También detuvieron a un peón rural y reforzaron el equipo fiscal que interviene en la causa.

Quién es quién en el caso Nancy Godoy

La reconstrucción de los últimos días de la docente involucra a familiares y personas de la zona que participaban de sus traslados hasta la escuela.

Adán y Sebastián: son los hijos de la docente. Adán realizó la denuncia formal, mientras que Sebastián mantuvo el último contacto conocido con su madre y reclamó que se profundice la investigación.

son los hijos de la docente. Adán realizó la denuncia formal, mientras que Sebastián mantuvo el último contacto conocido con su madre y reclamó que se profundice la investigación. Nidia y Alejandra Obertello: son sus nueras. Ambas expresaron preocupación por la desaparición y cuestionaron distintos aspectos de la investigación. Alejandra sostuvo que Godoy podría haber sido engañada para salir del establecimiento.

son sus nueras. Ambas expresaron preocupación por la desaparición y cuestionaron distintos aspectos de la investigación. Alejandra sostuvo que Godoy podría haber sido engañada para salir del establecimiento. Lourdes: es la dueña de la estancia El Curupí, desde donde organizaban parte del traslado de la docente hacia la escuela rural.

es la dueña de la estancia El Curupí, desde donde organizaban parte del traslado de la docente hacia la escuela rural. Rosa Leguizamón: es una puestera de la zona que participaba del recorrido a caballo y se comunicó con la familia cuando advirtieron que Godoy no estaba en el establecimiento.

Rastrillaje en Corrientes.

Joaquín Leguizamón: es hermano de Rosa y fue investigado en el marco de la causa. Estuvo demorado y recuperó la libertad. Su entorno denunció presuntas agresiones policiales durante un procedimiento, una acusación que deberá tramitarse por las vías correspondientes.

es hermano de Rosa y fue investigado en el marco de la causa. Estuvo demorado y recuperó la libertad. Su entorno denunció presuntas agresiones policiales durante un procedimiento, una acusación que deberá tramitarse por las vías correspondientes. Ezequiel Bordón: es un puestero de la estancia que quedó detenido en la causa por indicios de la posible comisión de un ilícito.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la UFIC de Esquina. Además, incorporaron la fiscal María Andrea González y la prosecretaria Loira Saserri para colaborar con el análisis del expediente y las distintas líneas investigativas.

Cuál es la principal hipótesis y qué pistas analiza la Justicia

Una de las hipótesis que se manejan en la investigación es que Godoy podría haber sufrido un desenlace trágico. Entre los elementos que generan expectativa están las prendas con manchas rojizas y los cuchillos secuestrados en la vivienda de uno de los investigados. Sin embargo, todavía deben determinarse la naturaleza y el origen de esas manchas.

Otra línea de investigación busca establecer si la docente salió de la escuela por sus propios medios o si alguien la convenció de abandonar el lugar. La familia rechaza que ella se haya marchado sola para regresar a la estancia, debido a la distancia, las condiciones climáticas y la dificultad del terreno. Sus allegados también remarcaron que en el establecimiento quedaron objetos personales que, según sostienen, ella no habría dejado atrás.

El terreno representa una dificultad adicional para los rastrillajes: la zona cuenta con bañados, lagunas, malezales y sectores de vegetación muy alta. A eso se suma la escasa señal de telefonía celular, que complica la reconstrucción de los movimientos y las comunicaciones de los días previos a la denuncia.

Por el momento, ninguna de las hipótesis está confirmada. La prioridad de los investigadores es encontrar a Godoy, reconstruir sus últimas horas y determinar si hubo participación de terceros. Los resultados de las pericias y las declaraciones de las personas vinculadas con sus traslados serán fundamentales para esclarecer qué ocurrió.