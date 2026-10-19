La búsqueda de Nanci Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes desde hace alrededor de 12 días sumó un nuevo indicio luego de que el primer fiscal a cargo de la investigación, Javier Mosquera, confirmara que hay un detenido al que le secuestraron ropas con manchas que podrían ser sangre y 4 cuchillos que serán peritados por el Cuerpo Médico Forense en busca de determinar, primero, si se trata de sangre humana, y luego, si se puede identificar grupo y factor para una posterior pericia de ADN. Además, el fiscal espera poder tomarle declaración al peón rural detenido para intentar avanzar con alguna de las hipótesis de la investigación que, hasta el momento, se orientan a un trágico final. En las últimas horas, se conoció que, a su vez, piden la detención de otro trabajador rural, acusado de entorpecer la investigación y amenazar testigos.

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Desde el Ministerio Público Fiscal de Corrientes confirmaron que sumaron a una nueva fiscal y a una prosecretaria para colaborar con la investigación. Se trata de la investigadora María Andrea González, que está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N°3 de la capital correntina y su ayudante Loira Saserri. Según confirmó el jefe de Fiscales, César Sotelo, el objetivo es complementar las distintas líneas de investigación, dado que se trata de un expediente complejo, en atención a las características de vulnerabilidad de la víctima, por su género y actividad como docente rural y el contexto geográfico donde se lleva adelante la búsqueda y la investigación.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que pese a las hipótesis trágicas alrededor de la búsqueda de Nanci Godoy, “aún no se descarta ninguna otra cuestión sobre su desaparición, por eso se está buscando reconstruir todos los movimientos aunque, dado el contexto del lugar de búsqueda, es muy complejo llevarlo adelante”. Las mismas fuentes sostienen que la necesidad primaria de la investigación se divide en continuar con los operativos en el paraje donde está la escuela, por un lado, y en reconstruir los movimientos alrededor de la docente de 52 años, por otro.

La búsqueda en el lugar es una situación compleja ya que todos los investigadores definen la zona como “terreno inhóspito y hostil”, donde hay bañados y lagunas con hasta casi 2 metros de profundidad y zonas con malezas yuyales que llegan a superar los 3 metros de altura. Toda esta descripción del terreno es el recorrido que hacía Nanci para llegar a la escuela. Según pudieron reconstruir los investigadores, la docente era trasladada desde la localidad de Esquina, en Corriente, hasta el casco de la estancia El Curupí. Ese traslado se hacía en vehículo y demandaba unas dos horas a través de sinuosos caminos de tierra. Luego, desde la estancia, el recorrido seguía guiado por una familia que trabaja en el lugar y que demandaba unas 2 a 3 horas de tránsito a caballo, bordeando lagunas y rodeando malezales. Además de los accidentes geográficos, los investigadores suman como una complicación clave que en la zona prácticamente no hay señal de celular, por lo que las conexiones eran difíciles y espaciadas.

Las piezas clave de la investigación

Sin embargo, el celular es una pieza clave de la investigación. Fuentes de la investigación aseguran que el último contacto de Nanci con la familia fue el 6 de octubre pasadas las 20.30 cuando los hijos de la docente recibieron desde su teléfono un mensaje que decía “estoy bien”. Además, los investigadores reconstruyeron los días siguientes donde la mujer que acompañaba a Nanci en el tramo entre la estancia y la escuela aseguró haberla visto el viernes 9 pero luego fueron a buscarla y no la encontraron. Esa misma declaración sostiene que la escuela estaba cerrada y que ingresaron por la fuerza por temor a que la docente hubiera sufrido algún problema dentro del lugar. La familia rompió la ventana y filmó el lugar, convirtiendo la imagen en una pieza clave de la investigación. Tanto en el video como en el allanamiento que hizo la policía, en la escuela encontraron ropa y elementos, como un equipo de mate, que eran de la docente desaparecida y que, según su familia, nunca se habría ido dejando esas cosas en el lugar.

Ahora, la expectativa de la investigación está puesta en conocer los movimientos del peón detenido y los resultados de las pericias en las ropas y cuchillos secuestrados. Además, los hijos de la docente reclamaron que la Justicia investigue los antecedentes de uno de los sospechosos, lo cual se resolvería en las próximas horas, ya que la familia de la maestra desaparecida no cree en los testimonios y reclama avances para saber qué pasó con Nanci.