"Mi mamá nunca se hubiera ido sola": los hijos de Nancy Godoy desmienten una de las hipótesis

{{{htmlAmp}}}

A más de 10 días de la desaparición de Nancy Godoy, la maestra rural de la que nada se sabe desde el 7 de octubre y que estaba alojada en una escuela rural en una estancia a más de 30 kilómetros de la localidad correntina de Esquina, la familia volvió a marchar después de una tarde en donde se conoció la detención de un peón rural acusado de entorpecer la investigación y con “indicios de que cometió un hecho ilícito” según redactó el fiscal Javier Gustavo Mosquera. Durante la movilización, el reclamo volvió a ser que se extremen las medidas y se profundice la investigación.

Durante la movilización, Sebastián, uno de los hijos, descartó una de las posibles hipótesis y aseguró que “mi mamá nunca se pudo haber ido sola de la escuela ni trató de llegar hasta la estancia porque es muy lejos y las condiciones climáticas eran muy complicadas”. De esta forma, el hijo de la docente tiró abajo la idea de algunos investigadores de que la mujer, estando sola en la escuela, buscó llegar caminando hasta la estancia, distante a unas dos o tres horas de camino a caballo y en ese recorrido dado las condiciones climáticas adversas y el mal estado del terreno pudo haber sufrido algún accidente.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Otra cuestión que va en contra de esa hipótesis es que Nancy hacía poco tiempo que estaba a cargo de la escuela y si bien pasaba toda la semana en el lugar, su rutina era que la llevaban desde su casa en Esquina hasta el casco de la Estancia El Curupí -viaje que habitualmente hacía con la dueña del campo- y luego una familia que trabajaba en el campo, integrada por Rosa Leguizamón, su esposo y el hermano de la mujer, Joaquín Leguizamón eran quienes la guiaban a caballo hasta la escuela. En ese trayecto también solía sumarse Ezequiel Bordón, un puestero de la estancia que ahora es quien está detenido por “indicios de haber cometido un ilícito”.

Además de Bordón, Joaquín Leguizamón quien estuvo detenido en las últimas horas y pese a que recobró la libertad sigue siendo investigado. Según José, otro de los hijos de la mujer, el hombre tiene antecedentes que incluyen abuso sexual y pidió que avancen en la investigación contra todos los integrantes de la familia ya que fueron los últimos en ver a la docente. La familia de Nancy desconfía del relato de quienes tenían que guiarla a la escuela y aseguran que para ellos “la escena de ir a la escuela a ver si estaba fue un escenario para despistar a los investigadores”. José destacó que en la escuela quedaron ropas de su mamá y en equipo de mate pero faltan otras pertenencias como su celular y un bolso donde llevaba otras cosas.

“Desconfío de todos”, aseguró el joven. En esa línea sostuvo que “las únicas personas que estuvieron con ella fueron los dueños de la estancia y los peones” y reveló que en las últimas semanas su mamá se había mostrado con miedo de ir a la escuela rural porque “le parecía que los peones merodeaban la zona de noche” y por eso ella “cerraba todo temprano y se quedaba adentro”.

En plena investigación, Rosa Leguizamón aseguró a los medios que su hermano Joaquín fue golpeado y torturado por los policías durante una recorrida por lo que tuvo que ser atendido en el hospital. Según un audio que le envió su hermano, los agentes lo llevaron a un recorrido, lo ataron y lo golpearon para que dijera que había pasado. Siempre según su relato, lo tiraron boca abajo y le metían la cara en el agua de los charcos y en el barro para que confesara. Pese a las declaraciones de Rosa a los medios, fuentes judiciales confirmaron que esas denuncias no fueron notificadas ni realizadas ante las autoridades pero no descartan que si se denuncia haya que remover a la policía de la investigación y solicitar cooperación de otras fuerzas, algo que puede demorar y complicar todo lo realizado hasta el momento.

Durante los próximos días y mientras el clima lo permita, los rastrillajes continúan en la zona rural donde casi un centenar de policías recorre la zona junto a los peones y baqueanos del campo, sin permitir que ninguno de los sospechosos se aleje de la zona. Estos operativos se mantienen a cargo de Mosquera mientras la nueva fiscal incorporada a la investigación, María Andrea González y la prosecretaria Loira Saserri empezaron a analizar el expediente y aguardan los resultados de las pericias a las ropas con manchas rojizas y a las cuchillas secuestradas en la casa de uno de los peones investigados. Mientras tanto y pese a las trágicas hipótesis que analiza la Justicia, la familia sigue pidiendo redoblar esfuerzos para saber qué pasó con Nancy.