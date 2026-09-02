Crisis en la gastronomía de Catamarca: la caída del consumo ahoga el sector y alerta por salarios planchados

La industria gastronómica atraviesa una marcada crisis por la caída del consumo y el aumento de costos operativos. El secretario general del gremio gastronómico de Catamarca, José Fabián Vega, señaló que la situación económica impacta especialmente en una actividad donde las familias reducen los gastos de ocio. “Están sobreviviendo, están aguantando esta crisis”, advirtió el representante sobre la situación de los trabajadores del sector.

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Pese a los recientes incrementos salariales registrados, señaló que esta suba resulta insuficiente frente al costo de vida. “Sabemos que es poco”, reconoció. En ese sentido, atribuyó las dificultades al límite nacional para las negociaciones salariales: “El Gobierno nacional puso un techo a las paritarias”.

“Los sueldos de todos los compañeros gastronómicos, hoteleros gastronómicos y de otros sectores, están planchados”, reafirmó Vega en diálogo con Radio El Esquiú 95.3.

Sin embargo, la mayor alarma en el gremio pasa por la progresiva pérdida de puestos de trabajo y las deudas que acumulan las empresas. Vega confirmó el próximo cierre de Wakani, una cervecería tradicional de la provincia, y mencionó la situación de La Alameda Apart Hotel, donde aseguró que existen trabajadores con salarios y diferencias salariales pendientes. “En el hotel La Alameda, 6 familias sin trabajo, sin qué subsistir”, expresó el dirigente.

El complejo panorama catamarqueño refleja una problemática de escala nacional. A lo largo y ancho del país, la gastronomía y la hotelería operan con márgenes cada vez más estrechos, acorraladas por la combinación entre la quita gradual de subsidios en los servicios públicos y la suba sostenida en los insumos clave del rubro alimenticio.

“Porquería de Presidente”: dura advertencia del titular de Empleados de Comercio de Catamarca

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Catamarca, Roberto González, advirtió por el escenario laboral y económico que atraviesan los trabajadores del sector y fue categórico contra las medidas de Javier Milei: “Nunca hemos llegado a tener esta porquería de presidente”, aseguró.

La crisis golpea por igual a la capital provincial y al interior catamarqueño. Durante una entrevista en el programa Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el dirigente gremial detalló que el escenario se traduce cotidianamente en despidos sin justa causa, demoras en el pago de indemnizaciones y un incremento del trabajo no registrado.

“En todo, en todos lados”, enfatizó al graficar el alcance territorial de los problemas. En ese sentido, detalló que la recesión ya provocó el cierre de diversos establecimientos, desde pequeños comercios y mueblerías hasta sectores clave de consumo masivo: “Nos cerraron un supermercado en la terminal”, ejemplificó.

A su vez, sostuvo que la situación se agrava por los altos costos de los alquileres comerciales, fijados por propietarios que no contemplan el desplome de la facturación. González expresó preocupación por el futuro: “Lo veo muy mal”, afirmó. Y cerró con un pedido de cara a las elecciones de 2027: “Dios quiera que la gente se de cuenta de que esto no va más”.