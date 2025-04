Una de las marcas más famosas de cerveza se declaró en quiebra.

Una de las marcas más reconocidas del panorama cervecero artesanal anunció que se declaró en quiebra tras enfrentar severas dificultades financieras. La tradicional compañía comunicó su decisión a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook el pasado 9 de abril, donde detalló los motivos que llevaron a esta situación.

Se trata de la cervecería artesanal Cotton House de Carolina del Norte que atraviesa una profunda crisis financiera y se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para intentar reestructurarse. “La alianza que esperábamos que prosperara tomó un rumbo diferente y, como resultado, en los últimos dos años hemos enfrentado importantes dificultades financieras”, expresó la empresa, en referencia a un acuerdo comercial que no logró los resultados esperados y que habría sido el detonante de su caída económica.

No obstante, la firma aclaró que no cerrará sus puertas, sino que intentará seguir operando mientras se somete a una reestructuración estratégica bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. “Seguimos aquí, seguimos siendo cerveza, somos Cary”, aseguraron, reafirmando su compromiso con la comunidad local. El caso de Cotton House no es aislado. La industria cervecera artesanal en Estados Unidos atraviesa una etapa de desaceleración, luego de años de crecimiento sostenido y expansión del mercado.

Según datos de la Asociación Nacional de Cerveceros, en 2023 la producción e importación de cerveza en el país cayó un 5%, mientras que las ventas por volumen de cervezas artesanales disminuyeron un 1%. Las causas de esta baja incluyen un cambio en las preferencias de los consumidores, que ahora se inclinan cada vez más por cervezas sin alcohol o más ligeras, lo que deja en una posición vulnerable a las marcas tradicionales.

Bart Watson, vicepresidente de estrategia de la asociación, reconoció que se trata de un momento complejo: “La desaceleración de la demanda y el interés de los minoristas por simplificar sus ofertas o incluir nuevos sabores más allá del rubro artesanal han obligado a las cervecerías a adaptarse con rapidez”.

Qué forma debe tener el vaso de cerveza para evitar que no se caliente

La presencia de las elevadas temperaturas durante el verano provoca que algunas personas decidan cortar la rutina de la semana con un vaso de cerveza bien frío que les permita relajarse, pero también refrescarse. Aunque el ambiente obliga a tomarla rápido porque se calentará en cuestión de segundos. Un problema que pareciera tener una solución bastante eficaz.

Tener que beber una bebida con rapidez para que no pierda su temperatura óptima es algo que no es aconsejable porque no permite disfrutar de su verdadero sabor. Por ende, son muchos lo que rechazan la idea de consumir tragos o se dedican a la búsqueda de aquel recipiente que les permita combatir al calor.

"La clave está en minimizar la transferencia de calor del líquido al ambiente. Usando las leyes de la termodinámica, obtuvo la fórmula que determina el calentamiento de un vaso de base redonda apoyado sobre una mesa", expresaron desde El Gato y La Caja sobre la investigación que el ingeniero brasilero Claudio Pellegrini realizó con el objetivo de que su bebida no se caliente.

La respuesta que encontró después de realizar algunos cálculos y pruebas para determinar que su hipótesis es acertada, es una que sorprende a varios. "El vaso tiene que tener la boca más ancha y volverse más angosto hacia abajo como muchos vasos de cerveza comunes. Nada de chops, copones o cosas raras. Para sobrevivir al verano alcanza con un bonito y elegante vaso cervecero", agregaron.

El vaso expuesto en la infografía es uno que suele usarse en distintos bares que se encuentran repartidos en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta información permite despejar la duda de por qué el modelo es elegido para servir cerveza. Aunque también es de ayuda para comprar uno y tenerlo en el hogar.

¿Cómo enfriar una lata de cerveza en pocos minutos y sin hielo?

Otro de los problemas que hay es que en algunas oportunidades se accede a una lata de cerveza que se encuentra caliente y es necesario enfriarla para poder disfrutar verdaderamente de su sabor. Sin embargo, no siempre se cuenta con el tiempo de sobra para esperar que el objeto adquiera la temperatura ideal.