La textil más grande cerró una de sus fábricas.

La industria textil es de las más golpeadas por las medidas del gobierno de Javier Milei que provocaron la crisis económica actual y la sangría en el sector no para. Este miércoles se anunció el cierre de una de las fábricas de la empresa más importante del rubro.

Tras varias idas y vueltas y especulaciones, TN & Platex cerró su planta Hilados SA, ubicada en la localidad de Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán, lo cual afectó directamente a casi 200 trabajadores.

La fábrica que produce hilados para blanquerías, tapicerías y camiserías, entre otros, paralizará sus máquinas por lo menos hasta marzo. Los empleados fueron suspendidos hasta el 28 de febrero y cobrarán un 30 por ciento menos de salario.

“Estamos mal. La industria textil en general está en un momento crítico e Hilados no escapa a esa realidad”, expresó Hugo Benítez, secretario general de la Asociación de Obreros Textiles de Argentina, a Página 12.

El dirigente gremial alertó que esto puede desembocar en despidos masivos y cambios en las condiciones laborales de manera desfavorable para los trabajadores en el contexto de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

También enfatizó que a los empleados les deben el aguinaldo de diciembre y las vacaciones, las cuales les fueron adelantadas previa a la suspensión de tareas.

"La empresa no tiene ventas. La ropa viene confeccionada directamente de afuera y es más barata. Producir el hilo acá tiene otro costo y a la gente le conviene comprar afuera. Esa es la situación", explicó Antonio Soria, uno de los trabajadores de la planta, apuntando contra la caída del consumo y la apertura de importaciones.

En esa línea, también cargó contra la reforma laboral: "Ellos quieren desvincularse de nosotros y en un plazo de en 5 o 6 meses reabrir y contratar gente tercerizada con la nueva la ley".

La empresa presiona para que los trabajadores acepten retiros voluntarios

La firma lanzó un plan de retiros voluntarios y según relataron los operarios, les dieron como fecha límite el 31 de enero para aceptar esto lo que significaría el pago del 70 por ciento de lo que correspondería por la indemnización por los años trabajados.

También afirmaron que la patronal los amenazó con que si no aceptan, a partir de febrero comenzarán con los despidos y sólo les pagarán el 50 por ciento de lo que les corresponde y además en cuotas.