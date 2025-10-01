"Unos narcos mafiosos me trajeron de engaño": la defensa de Ozorio tras ser detenido por el triple crimen en Varela

La investigación del crimen en Florencio Varela tuvo avances significativos en las últimas horas. La Policía Nacional de Perú arrestó a Pequeño J, el lider narco de 23 años que es señalado como autor intelectual del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, y a su mano derecha, Matías Ozorio.

Las autoridades policiales pudieron interceder en el traslado de los sospechosos hasta un punto de encuentro, donde ambos habían acordado verse para seguir camino hacia el norte de Lima.

La detención de Ozorio quedó grabada en un video que circula por las redes sociales. Allí se puede ver al sospechoso discutiendo con las autoridades que intervinieron en el operativo para detenerlo. El periodista Mauro Szeta lo publicó en su cuenta de X.

La defensa de Ozorio

“Hace una semana que estoy acá”, se lo escucha decir a Ozorio ante un oficial peruano. En el video se ve cómo el policía de Perú le pregunta su nombre y los motivos de su estadía en el país. La mano derecha de Pequeño J respondió: “Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a quienes les debía plata. Me escapé y vine con estos mismos narcos por la selva”.

Se espera que en las próximas horas se concrete su extradición y Ozorio llegue a Argentina para ser juzgado por su vínculo con el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en la casa de Florencio Varela.

En cambio, la extradición de Pequeño J tardará entre 30 y 60 días de acuerdo a la legislación peruana.

La extradición de Pequeño J y Ozorio

Según reveló el coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, el trámite de Ozorio llevará menos tiempo porque el detenido es argentino. Será expulsado de Perú en la brevedad y llegará a Buenos Aires durante la jornada de hoy.

“Según nuestra ley tenemos 24 horas para resolver la expulsión del ciudadano Ozorio. Eso se ha dado. Estamos en coordinación con las autoridades argentinas, a efectos de materializar la expulsión. En las próximas horas debe estar viajando a Argentina”, dijo Pizarro Ramón a C5N.

El traslado de Pequeño J, podría tardar entre 30 y 60 días. “Actualmente, se encuentra a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria para los trámites de extradición. Va a pesar mucho del requerimiento de las autoridades argentinas para argumentar. Podría tardar entre 30 a 60 días”, cerró el coronel.