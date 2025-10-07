En el marco de las investigaciones por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, perpetrado en la localidad bonaerense de Florencio Varela, se dieron a conocer nuevas pruebas que comprometen a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J"; todavía en Perú, donde fue detenido por la policía local.

Se trata nada más y nada menos que de un video captado por cámaras de seguridad en el que se observa al presunto líder narco, caminando junto a Lara Gutiérrez, la menor de 15 años que fue asesinada -junto a Brenda y Morena- en el triple crimen que conmocionó al país.

La cámara de seguridad, ubicada sobre la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores, captó a Valverde Victoriano y Lara Gutiérrez, el pasado 6 de septiembre, cuando ambos se encontraron en un local de comida rápida. Junto a ellos iban otras dos personas más, de los que por el momento se sabe poco: sólo que, por las imágenes de las cámaras, se trata de un hombre y una mujer.

"Pequeño J" aún se encuentra preso en Perú, a la espera de su extradición a la Argentina. Cabe recordar que, días atrás, el presunto líder narco, se negó a ser extraditado y por ello, el proceso se demorará un poco más. Si bien el video aún no ha sido incorporado a la causa, es de vital importancia ya que demuestra que el acusado se conocía con al menos una de las víctimas.

El vinculo entre Pequeño J y Lara Gutiérrez

A raíz de la gran cantidad de información que los investigadores tienen para atar los cabos sueltos del caso, uno de los puntos principales de la investigación que analizan es el del vinculo que compartían Tony Janzen Valverde Victoriano y Lara Gutiérrez. En vista de las fotos y videos que se han hecho de público conocimiento recientemente, en las cuales se los ve caminando juntos, no caben dudas de que ambos se conocían.

La hipótesis que los investigadores siguen hasta el momento es que, luego de un robo perpetrado por la joven, la banda comenzó un operativo para engañar a la adolescente para que no les tema y así convencerla de ir hacia el lugar donde terminaría ocurriendo el triple femicidio.

Parte de esa línea de investigación se dio gracias a distintas declaraciones que se fueron sumando a la causa -la mayoría previo al hallazgo de los cuerpos- y que, desde el inicio del caso, pusieron el foco en la zona de Flores, para terminar analizando los vínculos y llamados alrededor de la menor como un punto clave para encontrar a los asesinos.