El Tarta y Alex tienen rostro: en fotos, así son los dos prófugos por el triple femicidio

En el marco de la causa que investiga el triple femicidio ocurrido en la localidad de Florencio Varela, el cual tuvo como víctimas a las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la Policía de la provincia de Buenos Aires logró identificar a dos de los prófugos por el crimen narco cometido hace algunas semanas.

Los acusados fueron identificados como Alex y el Tarta, quien también es conocido como "El Gordo David", según información confirmada al medio digital Noticias Argentinas.

El sospechoso recientemente identificado como David Gustavo Morales Huamani, apodado "El Tarta", había sido mencionado por Víctor Lázaro Sotacuro, el acusado de ser el conductor del auto de apoyo que acompañó a la Chevrolet Tracker blanca que trasladó a las chicas hasta Florencio Varela. En su relato, Sotacuro confirmó que un sujeto apodado "El tarta" había sido una de las personas que estuvo en su auto y que fue captado por las cámaras de seguridad.

Por su parte, los investigadores creen que el prófugo fue contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, Alias "Pequeño J", para concretar los asesinatos.

En paralelo, el otro prófugo de nombre de Alex Ydone, habría sido mencionado en diversas declaraciones de los detenidos. El hombre ingresó aparentemente de manera ilegal a la Argentina hace pocos días.

Asimismo, la Justicia espera por Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad en Florencio Varela donde ocurrieron los hechos y se hallaron los cuerpos, para que declare frente al fiscal Adrián Arribas y dé a conocer detalles relevantes del entramado de la causa.

Próximamente, también se espera por la realización de nuevos allanamientos en la búsqueda de nueva información importante para dilucidar lo ocurrido.

Las declaraciones de la esposa de Víctor Sotacuro

En contexto de las investigaciones por el crimen atroz que se llevó las vidas de Brenda, Morena y Lara, algunas de las declaraciones más relevantes del caso las dio Mónica Mujica, esposa de Víctor Lázaro Sotacuro, sospechoso de haber operado como transporte de algunos de los imputados en la causa.

“Lo único que sé, es que se fue a hacer un remís. Llegábamos del colegio a casa y me dijo ‘Gorda coman que ahora vuelvo’ y salió”, contó la mujer.

A su vez, la mujer brindó información importante sobre el aspecto físico de uno de los prófugos: "se llama David y lo conozco como “el loco” o en el barrio también lo llaman 'el tarta'... es gordito, de pelo pelo cortito y morochito Sé que tiene aproximadamente 30 años y es de nacionalidad peruano".

Los datos brindados por Mujica resultaron ser claves para dar con la identificación de los prófugos que actualmente los investigadores persiguen de forma exhaustiva.