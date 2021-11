Donaron los órganos de Lucas: "El corazón de mi hijo seguirá latiendo"

Su madre contó que no puede dormir tras el asesinato y que no pudo contarle a su hermanito de la muerte.

Cintia López, la madre del chico asesinado por la policía de la Ciudad Lucas González, contó que decidió donar los órganos de su hijo y dijo que no le puede contar a su hermano menor de la muerte. La mujer acusó a la policía de haber perpetrado el asesinato de un chico que era inocente.

"En algún lugar de este país el corazón de mi hijo va a seguir latiendo. Doné los órganos. No sé quién va a ser la persona pero le sacarán sus pulmones o su corazón. Era un chico muy sano”, dijo la mujer quien se quebró al pensar en el futuro que le arrancaron: "Mi hijo no era ningún delincuente, si era un bebé todavía que tenía que terminar el secundario, que tenía que traerme una novia y que tenía que hacerme abuela".

Cintia narró en Radio 10 cómo fue volver a su casa después del asesinato de su hijo. "Es muy duro. Es impresionante. Me mataron. Lo que le hicieron a mi hijo no tiene explicación. Ahora recién me está cayendo todo porque no lo encuentro a Lucas en casa. Ninguna madre está preparada para esto”, agregó la mujer.

El joven de 17 años -contó Cintia- tiene una hermana de 13 y un hermano de 8 años. Al menor, su madre todavía no pudo explicarle lo que pasó. “El más chico lo esperaba siempre para jugar. Yo no tengo un palacio, pero siempre jugaban En el comedor se ponían a jugar al futbol acá adentro.

“Estaba feliz e iba a ir a la cancha porque Barracas Central iba a jugar para pelear por ascender. Iba a entrenar, almorzaba y luego se iba a la escuela. Lo único que le pedíamos era que terminara el secundario. Hacia un esfuerzo terrible. Tanto sacrificio hizo. Hasta se quebró dos veces la clavícula. Lo único que quería era triunfar. Me lo mataron”, lamentó.

Uno de los policías sospechado de matar a Lucas González fue a espiar a Cristina Kirchner

El inspector general de la Policía de la Ciudad Gabriel Isassi, quien fue desplazado de su cargo por el asesinato de Lucas González, había estado involucrado en el ataque a la vivienda de los padres de Néstor Kirchner en 2016, en un episodio que fue considerado una amenaza contra Cristina Kirchner. Además de Isassi, en el homicidio estuvieron involucrados los oficiales José Nievas y Fabian López.

"No pretendo hacer de una desgracia un hecho político. Sin duda una vez pasada la situación de este momento, la Ciudad va a tener que revisar el accionar de su fuerza de seguridad local. Nos encontramos de que hay personajes nefastos dentro de su fuerza y encima de civiles", afirmó el senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli.

"Uno de los policías que mató a Lucas fue a espiar a Cristina en Calafate cuando los mandó Bonadio", agregó el legislador en El Destape Radio, donde además expresó además su "solidaridad con la familia de Lucas González".