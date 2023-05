Sentencia por el femicidio de Anahí Benítez: el minuto a minuto del veredicto

Tras dos meses de debate, el TOC N° 7 de Lomas de Zamora dará a conocer el fallo por el crimen de Anahí Benítez, a seis años del hecho.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de Lomas de Zamora define este martes 16 de mayo la sentencia final para los acusados Marcos Bazán y Marcelo Villalba por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente hallada sin vida en la Reserva Natural Santa Catalina luego de ser estrangulada, drogada y abusada sexualmente en el 2017. Luego de la etapa probatoria, los alegatos, las réplicas y las últimas palabras de los dos imputados, los tres jueces a cargo -Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo- darán su veredicto a seis años del hecho.

El primer juicio por el crimen de Anahí fue realizado en el 2020. En aquella ocasión, tras las pruebas presentadas, Bazán fue condenado a prisión perpetua como autor del crimen mientras que Villalba no fue juzgado ya que los magistrados entendieron que presentaba un "cuadro psicótico" y no estaba en condiciones de estar en el debate. Sin embargo, en diciembre del 2021, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio oral que se inició el 1° de marzo del 2023. El argumento fue la falta de objetividad del Tribunal para dictar sentencia y la prueba "clave" del peritaje del can "Bruno" y su instructor Tula.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La fiscal Marisa Monti pidió la condena de prisión perpetua para Marcelo Villalba (46) por haber drogado, secuestrado, violado y estrangulado a la adolescente siendo culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, robo, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" junto con "abuso sexual agravado por acceso carnal"; mientras que solicitó la absolución de Marcos Bazán, el principal acusado que ya estuvo cinco años preso luego de ser condenado a perpetua en el primer juicio realizado por el femicidio.

Por su parte, la querella mantuvo la misma acusación para el primero de ellos y requirió la calificación de "partícipe necesario" (con una pena de entre 10 y 15 años) para el segundo, a pesar de que la mamá (Silvia Pérez Vilor) no se mostró de acuerdo pidiendo perpetua para ambos. En su alegato, el abogado de la familia Guillermo Bernard Krizan pidió perpetua para Villalba basado en los mismos argumentos que la fiscal: privación ilegítima de la libertad, robo, abuso sexual agravado y homicidio agravado, en contexto de violencia de género en una disparidad comprobable. Mientras que criticó duramente a Bazán, a quien califica como "no inocente".