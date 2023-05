Juicio por Anahí Benítez: reclamos y halagos en el tribunal, que definió una fecha de veredicto

Tras las réplicas de los representantes, Bazán y Villalba se expresaron ante el Tribunal y la mamá de Anahí pidió que se basen en las pruebas para el veredicto final. Los abogados Krizan y Garrido dieron detalles a El Destape sobre la última jornada del proceso.

Durante la jornada del lunes se llevó a cabo la última jornada del segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez -la adolescente de 16 años retenida, drogada, abusada y estrangulada en 2017, en la reserva de Santa Catalina de Lomas de Zamora-, los acusados Marcos Bazán y Marcelo Villalba pronunciaron sus últimas palabras mientras que la mamá de la joven, Silvia Pérez Vilor, volvió a apuntar contra el Estado por no sentirse representada y señaló a la fiscal por su trabajo. El TOC 7 de Lomas de Zamora dictaminó que el veredicto se conocerá el próximo martes 16 de mayo, desde las 12 hs.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas, los jueces a cargo del segundo juicio Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo escucharon las réplicas de cada una de las partes a los planteos y peticiones durante los alegatos. "Tenía preparada una réplica más extensa, quería rebatir las oposiciones de la defensa y el Tribunal no me dejó. Esto me da a entender que el Tribunal ya tiene una decisión tomada. Querían que el debate finalice y no escuchar más nada, también cortaron a la defensa", manifestó el abogado querellante Guillermo Bernard Krizan, en diálogo con El Destape. Y agregó: "Entiendo que este derecho a réplica no fue bien valorado".

Más allá de su crítica con respecto a la última jornada, el querellante sostuvo que fue un Tribunal "respetuoso, que se manejó con mucha cautela, que aceptó toda clase de pruebas y fue muy amplio". En esa misma línea, teniendo en cuenta el antecedente de los magistrados del primer juicio donde fue observador, el abogado defensor de Bazán, Manuel Garrido, se mostró de acuerdo. "A diferencia del anterior, se mantuvo en su lugar, fue cuidadoso, dejó que las partes hicieran su trabajo, no se entrometió en la producción de la prueba y fue muy amplio en admitir pruebas de todas las partes. Además, este juicio fue filmado así que el comportamiento es fácilmente verificable. Fue cuidadoso, más de lo habitual teniendo en cuenta las críticas de Casación", dijo a este medio.

De cara al próximo martes, el representante legal de la familia de Anahí sostuvo que esperan "una condena para los dos" acusados. Por el lado de Villalba, una perpetua y por el de Bazán, una pena por el delito de partícipe secundario o, en su defecto, de encubrimiento agravado. "Como siempre dije, no tenemos la misma carga probatoria del primer juicio pero entendemos que seis o siete indicios fueron probados para darle una condena a Bazán, hay cosas que no se pueden negar. No digo que haya abusado o la haya matado, pero participó en el hecho", sostuvo.

Bazán remarcó su inocencia y su abogado destacó el trabajo de la fiscal

Marcos Bazán (39), acusado por el femicidio y sobre quien pesó una condena de perpetua en el primer juicio, fue el primero en tomar la palabra tras las exposiciones y desde su lugar, volvió a sostener su inocencia en relación al caso de Anahí. "En primer lugar, lamento lo que le haya pasado a Anahí, lamento lo que le pasó a la familia. Han perdido a su hija, yo lamento de verdad lo que le pasó", manifestó. Y sostuvo: "En mi casa no estuvo, no conozco a Villalba, no conozco a compañeros de ella. Lo único que pedimos todos es justicia y que se investigue lo que se tenga que investigar, caiga quien caiga. No solamente 'ni una menos', sino que tampoco haya gente inocente presa por delitos que lo acusan y no cometió".

Durante el debate, el abogado de la familia buscó recusar a la fiscal Marisa Monti por su trabajo pero Garrido, abogado de Bazán, no se mostró de acuerdo con el accionar. "Las críticas a la fiscal son infundadas, según la ley debe actuar con objetividad. Y lo fue. No hubo nada que no se haya analizado, son absolutamente injustas y arbitrarias. Produjo toda la prueba, más de lo que debía hacerse, solo para despejar cualquier objeción que pudieran hacerle. No repitió lo que había, fue minuciosa, aportó pruebas y analizó material que no se había analizado", señaló.

"Se produjo un montón de prueba y se demuestra que Marcos es inocente, que no conocía a ninguno de los involucrados. Dicen que tuvo a la víctima en la casa, donde había gente y se quedó a dormir la novia, no tiene racionalidad la acusación contra él", marcó. Asimismo, pidió una investigación para los fiscales que intervinieron previamente y solicitó "criterios claros" sobre qué pruebas admitir y qué pruebas no, además de resaltar la importancia de filmar todos los juicios porque "los pobres no tienen recursos para hacerlo y en general, a los que persigue la justicia penal son pobres".

En contraparte, Krizan resaltó que hablaron en varias ocasiones con la fiscal y que hasta el día de la recusación, tenían una buena relación: "Como particular damnificado y en base a esa publicación que hizo en 2020, no me quedó otra que marcar mi disconformidad con la situación". Y tras mostrar sorpresa y descontento, agregó: "Más allá de que cada uno tiene la autonomía de manejarse, a veces en estos casos está bueno que la estrategia sea en conjunto pero no fue el caso. Incluso, la fiscal me expresó su descontento con mi pedido de recusación y fue la única persona que no me saludó. Uno confirma, así, las sospechas que venía teniendo de que tenía una opinión formada antes del debate".

Por su parte, el segundo imputado, Marcelo Villalba (46), no se refirió a la causa a la hora de dirigirse a los magistrados y lo único que solicitó fue el retorno a su lugar de detención. "No quiero decir nada, yo quería pedirles si me pueden reintegrar a la Unidad 34 y nada más", dijo en referencia a la cárcel especializada en pacientes psiquiátricos ubicada en Melchor Romero. Su abogado, Roberto Fernández, solicitó durante sus alegatos que en caso de ser encontrado culpable recaiga una pena que no supere los 15 años de cárcel porque presenta una "imputabilidad disminuida" por padecer esquizofrenia.

"Villalba mucho para decir no tiene. Con el problema psicológico y cómo se altera, a lo mejor podía llegar a decir algo que comprometa incluso su defensa. Fue una estrategia correcta la del Dr. Fernández", acotó el querellante.

Antes de cerrarse la audiencia final, el abogado Krizan pidió que le permitieran tomar la palabra a Pérez Vior, quien había declarado durante la primera audiencia. "Lo que quiero decir es que desde el corazón me sentí muy poco representada, o nada representada por el Estado en este juicio. Toda la prueba está en la causa. Lo que le pido a los señores jueces es que no valoren la interpretación de la prueba, sino que vayan al informe y lo lean; que vean que tantas cosas juntas en una casa, no puede ser que indiquen que una persona no estuvo allí", manifestó la mamá de Anahí.

Sobre el cierre, remarcó que no está de acuerdo con la absolución pedida por la fiscal ni con la participación secundaria pedida por su representante para Bazán. "Yo estoy de acuerdo con el TOC 7 anterior y pido la pena perpetua tanto para el señor Bazán como para el señor Villalba", sentenció.

"Ni las palabras de Bazán, ni las de Silvia, ni las de ninguna de las partes vaya a influir en la decisión que ya tenían tomada antes de la jornada de ayer. Salvo que exista alguna bomba de último momento, entiendo que los jueces querían finalizar el debate", sostuvo el abogado de la familia.

Semanas atrás, la fiscal Monti pidió la condena de prisión perpetua para Villalba (46) por considerarlo culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, robo, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" junto con "abuso sexual agravado por acceso carnal" en perjuicio de la joven. Asimismo, durante su exposición ante el TOC, sostuvo que Bazán es "absolutamente inocente" y descartó que este último haya participado del hecho, ligando su incriminación con la participación del adiestrador de perros Diego Tula cuyo peritaje fue cuestionado por la falta de "rigor científico" y porque se rompió la cadena de custodia.

Por su parte, la querella pidió perpetua para Villalba basado en los mismos argumentos que la fiscal. En el caso de Bazán, acusó a la fiscal Monti de apartarse mucho de lo que se venía trabajando y la acusó de tener "una opinión formada sobre su inocencia" previamente. El abogado de la familia sostuvo que "no es inocente" y lo acusó de "partícipe secundario" del femicidio, delito que implica una pena de entre 10 y 15 años de prisión (solicitó 14, contabilizando los que ya estuvo preso). En el caso de no ser aceptado, propuso la calificación de "encubrimiento agravado" (máx. seis años). Incluso, la mamá de Anahí, Silvia Pérez Vilor, buscó recusar a la fiscal por no sentirse "representada con ella", aunque el planteo fue rechazado por el TOC 7.

El próximo martes 16 de mayo, desde las 12 hs, se conocerá el veredicto final.