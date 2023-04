Femicidio de Anahí Benítez: postergaron los alegatos del segundo juicio oral

Las jornadas de alegatos, pactadas para iniciarse este miércoles, se realizarán el 19 y 25 de abril. Bazán y Villalba son los imputados como coautores del femicidio.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de Lomas de Zamora pospuso para el próximo 19 de abril los alegatos del segundo juicio oral y público por el femicidio de Anahí Benítez, adolescente de 16 años que fue secuestrada, abusada sexualmente, drogada y posteriormente estrangulada en el 2017 en la reserva Santa Catalina de dicho municipio. Los acusados Marcos Esteban Bazán (39) y Marcelo Villalba (46) están siendo juzgados nuevamente luego de que, a fines del 2021, anularan la condena a prisión perpetua del primero de ellos.

Este miércoles declaró el último testigo de la causa: un trabajador ferroviario, que realizaba prácticas como señalero en la estación de Santa Catalina al momento del femicidio, y que además aseguró conocer a Bazán ya que vivía cerca de su lugar de trabajo. La jornada prevista para las 11.30hs, comenzó pasadas las 14 y tras su testimonio, se dio por finalizada dicha etapa.

Tras las últimas declaraciones del testigo de la fiscalía, el Tribunal -integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo- informó que hubo un cambio en la fecha de los alegatos: en lugar de llevarse a cabo este miércoles, como estaba dispuesto, se realizarán recién el miércoles 19 de abril, desde las 9hs. En primer lugar expondrá la fiscal a cargo de la investigación, Mariana Monti y el mismo día, lo hará el abogado de la familia Guillermo Bernard Krizan.

Por otra parte, recién el martes 25 de abril expondrá su alegato el abogado defensor de Marcos Bazán, Manuel Garrido. El acusado declaró durante dos horas, el pasado 30 de marzo, y se defendió: "Mi imagen salió en todos lados, me acusaron de asesino y me destrozaron. Pensé que en libertad iba a volver a la normalidad, pero no puedo porque sigo siendo señalado. Es muy tremendo lo que le pasó a la madre de Anahí, pero también lo que me pasó a mí". Además aseguró que le "armaron" una causa y que en varias ocasiones se cruzó con Villalba en la cárcel, exigiéndole que contara la verdad.

Bazán estuvo cinco años preso luego de ser condenado a prisión perpetua en el año 2020, fallo que fue anulado al año siguiente. Su representante legal aseguró que su defendido contó "todo lo que padeció", remarcó que estuvo dispuesto a cooperar en la causa y remarcó que, al momento de la desaparición, "estaba trabajando y la Policía lo apretó para que incriminara a sus amigos". Cabe saltar que Bazán y Villalba llegaron al juicio acusados como coautores del femicidio, por lo que en caso de ser hallados culpables recibirán una pena de prisión perpetua.

El crimen de Anahí Benitez

Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán fue condenado a la pena máxima en junio de 2020 pero en diciembre de 2021 la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó realizar un nuevo juicio oral junto con Villalba, quien en esa ocasión dejó de ser juzgado en la segunda audiencia porque se concluyó que era un "psicótico" que no estaba en condiciones de estar en el debate y actualmente está detenido.

En aquel momento, el único condenado fue considerado culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio), y como "partícipe necesario" de un "abuso sexual agravado por acceso carnal".