Juicio por Anahí Benítez: críticas a la fiscal y acusación para ambos imputados por la querella

La fiscal pidió perpetua para Villalba pero busca la absolución de Bazán. Bernard Krizan, abogado de la familia, apuntó contra la Fiscalía y solicitó una pena para ambos.

La fiscal Marisa Monti pidió la condena de prisión perpetua para Marcelo Villalba (46) por haber drogado, secuestrado, violado y estrangulado a la adolescente Anahí Benítez, cuyo cuerpo fue hallado en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora en el año 2017; mientras que solicitó la absolución de Marcos Bazán, el principal acusado que ya estuvo cinco años preso luego de ser condenado a perpetua en el primer juicio realizado por el femicidio. Por su parte, la querella mantuvo la misma acusación para el primer acusado y requirió la calificación de "partícipe necesario" para el segundo.

Según la fiscal, Villalba -quien estaba imputado como coautor del asesinato- es considerado culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, robo, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" junto con "abuso sexual agravado por acceso carnal" en perjuicio de la joven. En esa misma línea, durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de Lomas de Zamora, Monti sostuvo que Bazán es "absolutamente inocente" y descartó que este último haya participado del hecho, ligando su incriminación con la participación del adiestrador de perros Diego Tula cuyo peritaje fue cuestionado por la falta de "rigor científico".

Con respecto a Bazán, quien fue encontrado culpable y condenado a prisión perpetua durante el primer proceso pero luego el fallo fue anulado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, señaló que es inocente y ajeno del acusado, tanto como coautor o partícipe secundario. "Claramente se prueba la inocencia de Bazán en las conductas que le fueron imputadas, no comparto el análisis por quienes me precedieron en el rol", argumentó. Apuntó directamente contra el adiestrador y sus pericias, a las cuales consideró "de ningún rigor científico"; resaltando que en los elementos incautados "no se realizó cadena de custodia" ni hubo protección para evitar la contaminación.

En diálogo con El Destape, el abogado de la familia de Anahí, Guillermo Bernard Krizan, dejó en claro que no se sorprendió por los alegatos de la fiscal contra Villalba, en donde desistió de la acusación a Bazán. “Hay una realidad: la calidad probatoria después de seis años del hecho y con testigos que no vinieron, que se confunden, otros que fallecieron… No es la misma que la que tuvimos hace casi dos años atrás en el otro juicio”, expuso.

En su alegato, el representante legal de Silvia Pérez Vilor -mamá de Anahí- pidió perpetua para Villalba basado en los mismos argumentos que la fiscal: privación ilegítima de la libertad, robo, abuso sexual agravado y homicidio agravado, en contexto de violencia de género en una disparidad comprobable. “Con respecto al segundo acusado, sigo insistiendo que la Fiscalía tuvo liviandad en cuanto al cuestionario que le hizo a los testigos respecto a la prueba contra Bazán. Como la fiscal tenía una opinión formada sobre su inocencia, su calidad de pregunta y de litigación llamó la atención porque parecía más una defensora”, señaló.

Más allá de destacar que Monti es "una profesional respetable, que trabajó muchísimo para la causa", Krizan remarcó que se apartó mucho de lo que se venía trabajando en estos seis años de proceso. “No solo en lo que estableció el fiscal en el juicio, porque podés disentir, pero en la misma ideología trabajó un fiscal de instrucción, hubo un juez de garantías, una Cámara de Apelaciones. Todos sostuvieron, a través de las pruebas, que había elementos suficientes para dictarle la prisión preventiva a Bazán. Creo que fue contra todo eso, contra todos los intervinientes y nos llama poderosamente la atención”, indicó.

Frente a esto, resaltó que Bazán "no es inocente" y lo acusó de "partícipe secundario" del femicidio, que en relación a un delito de perpetua implica una pena de entre 10 y 15 años de prisión (en el alegato solicitó 14 años, contabilizando los que ya estuvo en la cárcel). “Hice una acusación alternativa: ‘Si el tribunal no considera que esa calidad probatoria se condice directamente contra la calificación de partícipe secundario, solicité el encubrimiento agravado’, que tiene un máximo de seis y por lo que cumplió detenido, ya quedaría en libertad”, añadió.

Los alegatos de Manuel Garrido, defensor de Bazán y Roberto Fernández, representante de Villalba, se llevarán a cabo el próximo martes 25 de abril desde las 9 hs en el TOC N° 7 de Lomas de Zamora. “Si hay anuencia de todas las partes, se le puede brindar al Tribunal un tiempo extraordinario para resolver. Todos estuvimos de acuerdo, fuimos considerados que para dictar una sentencia de estas características quizás puede llevar más de una semana. A lo mejor, puede extenderse entre 10 y 15 días”, completaron desde la querella.

La mamá de Anahí pidió recusar a la fiscal

El segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez comenzó el 1° de marzo pasado en los tribunales de Lomas de Zamora, donde Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, fue la primera testigo en declarar. Durante la jornada de este miércoles, tras los alegatos de Marisa Monti, pidió la recusación de la fiscal al asegurar: "Nunca me sentí representada con ella". A pesar de esto, el planteo fue rechazado por el TOC 7.

La mamá de Anahí leyó una carta frente a los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo donde enumeró sus razones para recusarla. "Los peritos no fueron interrogados de manera correcta, la actitud de distención y de risa... Me provocó gran dolor que la fiscal tenga esa actitud durante el juicio", señaló. Y cerró: "Señores jueces, lo que me impulsó a escribir esta nota es que me siento desamparada ante esta fiscal que no acusa. Esta causa es el femicidio de una nena, brillante, amorosa, que quería un mundo mejor. Esta fiscalía no estuvo a la altura".

Mientras que su abogado, Guillermo Bernard Krizan, recordó un "me gusta" de la fiscal en su Facebook a una nota periodística que planteaba la presunta inocencia de Bazán. "Perdió la objetividad antes de tomar la causa porque postulaba la inocencia del imputado. Este planteo genera una duda insalvable para la madre de Anahí", manifestó. La fiscal Monti se defendió diciendo que no recuerda dicha acción y se justificó que hay notas que "me parecen interesantes cómo están escritas".

¿Cuál fue el argumento de los jueces para no dar lugar? Se basaron en el Código Penal y en la justificación de la extemporaneidad del pedido. "Tenés 48 horas para la recusación en caso de que exista un elemento nuevo, pero son 48 horas procesales. Me dijeron que podía haberlo expuesto en la última jornada, la del 5 de abril, pero yo me entero del 'me gusta' ese mismo día y si bien tenía conocimiento del contexto general de la nota, la única manera de corroborar es leer la totalidad del artículo", explicó el abogado a este medio. Es decir, no hubo jornadas entre ambas fechas. Frente a esto, subrayó que para recusarla debía "estar seguro" de lo que el artículo planteaba, razón por la cual opinó que "los jueces no querían más líos" y por eso tomaron dicha determinación.

Sobre el cierre, Krizan sostuvo que recién se observará en el fallo si hay o no perspectiva de género. “Lo que noté es que el Tribunal fue muy cauteloso, precavido, respetando a las partes y sin tener una participación muy activa. Entendiendo que no quieren que pase lo mismo que en el juicio anterior. En el primero, si bien los magistrados, en sus fundamentos, creo que fueron correctos, se metieron mucho en las preguntas a los testigos. Quizás, de alguna manera, le dieron pie a Casación para anularlo. Estos jueces se limitaron a escuchar, a dar una amplitud probatoria: que cada uno diga y aporte lo que quiera, después los que resuelven son ellos”, concluyó.