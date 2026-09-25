Cortes programados en los trenes este fin de semana: qué ramales están afectados

Los servicios ferroviarios de las líneas Mitre y Sarmiento funcionarán con esquemas especiales, cortes programados y recorridos limitados durante sábado y el domingo. Las alteraciones en los cronogramas habituales responderán a la realización de diversos trabajos de renovación y mejora en la infraestructura de las vías y en los sistemas de señalización del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Según los esquemas previstos para ambas jornadas, las modificaciones de mayor alcance se concentrarán en la red del tren Mitre, que no registrará arribos ni salidas desde la terminal de Retiro en ninguno de sus tres ramales eléctricos. En tanto, la línea Sarmiento experimentará una interrupción parcial en uno de sus tramos clave durante la jornada dominical.

Las intervenciones fueron programadas para los días no laborables con el objetivo de contar con lapsos de trabajo más extendidos que los disponibles durante las habituales franjas nocturnas sin servicio.

Detalle de las modificaciones en los ramales y el avance de los trabajos

En lo respectivo a la línea Mitre, el ramal que conecta Retiro con Tigre estará interrumpido de manera total tanto el sábado como el domingo, sin circulación de formaciones en todo su trazado. Por su parte, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre prestarán un servicio acortado: en el primer caso, los trenes realizarán su recorrido únicamente entre las estaciones Belgrano R y José León Suárez, mientras que en el segundo operarán solo entre Belgrano R y Bartolomé Mitre.

Las obras principales en el corredor a Tigre estarán focalizadas en los partidos de San Isidro y Olivos, donde los equipos técnicos trabajarán en la sustitución y reparación de los aparatos de vía (ADV), dispositivos neurálgicos que permiten el cambio de vías de las formaciones. Específicamente, en las inmediaciones de la estación San Isidro se intervendrá la estructura situada entre las calles Sáenz Peña y Alem, al tiempo que en Olivos las tareas se centrarán en el mecanismo localizado entre las arterias Villate y Corrientes.

Estas maniobras forman parte del plan de renovación integral del ramal Tigre, que se despliega bajo el marco normativo de la Emergencia Ferroviaria y que registra a la fecha un nivel de ejecución superior al 80%. Dentro de este programa de mejoras ya se han renovado más de 35 kilómetros de vías y 38 de los 47 kilómetros proyectados de tercer riel, además de concretar intervenciones en 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas, y dos aparatos de vía.

Por otro lado, la línea Sarmiento registrará alteraciones exclusivamente durante el domingo 27 de septiembre. En esa fecha, el ramal que une Once con Moreno brindará prestaciones únicamente entre la terminal porteña y la estación Castelar. En consecuencia, el tramo comprendido entre Castelar y Moreno no contará con circulación de trenes a lo largo de todo el día.

La suspensión de las formaciones en ese sector obedece a las labores de modernización del sistema de señalamiento, que demandarán el reemplazo del cableado específico y de los circuitos de vía entre las estaciones de Merlo y San Antonio de Padua. Estas tareas también se hallan encuadradas en la Emergencia Ferroviaria.

Se prevé que el servicio de la línea Sarmiento restablezca sus frecuencias y trayectos habituales a partir del lunes 28 de septiembre, aunque se advirtió que la ejecución de los trabajos quedará condicionada a la evolución del clima, pudiendo reprogramarse en caso de precipitaciones o mal tiempo.