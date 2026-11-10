Cortes de calle en Luján por la visita del papa León XIV: los horarios y todo lo que hay que saber

La ciudad de Luján se prepara para recibir al papa León XIV, quien el próximo miércoles 11 de noviembre celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ante la expectativa por la llegada del pontífice, las autoridades organizaron un operativo especial de seguridad y tránsito que modificará la circulación durante varios días.

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Las restricciones empezarán de manera progresiva desde la medianoche del sábado 7 de noviembre y alcanzarán distintos sectores del casco urbano, los accesos a la ciudad y los puentes que conectan con la zona de la Basílica. El objetivo es garantizar la organización de la celebración religiosa y el desplazamiento de los fieles que llegarán para participar de la misa.

Cortes de calles en Luján por la visita del papa León XIV: todos los horarios

Los cierres se implementarán en distintas etapas, con restricciones cada vez más amplias a medida que se acerque la visita papal.

El cronograma previsto es el siguiente:

Sábado 7 de noviembre, desde las 00: se cerrará la bajada de la Autovía 7 hacia Walk y Chango Más. Además, la calle 9 de Julio, entre 25 de Mayo y Mitre, tendrá acceso limitado exclusivamente al ingreso peatonal hacia la Basílica.

se cerrará la bajada de la Autovía 7 hacia Walk y Chango Más. Además, la calle 9 de Julio, entre 25 de Mayo y Mitre, tendrá acceso limitado exclusivamente al ingreso peatonal hacia la Basílica. Domingo 8 de noviembre, desde las 22: comenzará el despeje vehicular de la denominada "Zona 0".

comenzará el despeje vehicular de la denominada "Zona 0". Lunes 9 de noviembre, desde las 00: se concretará el cierre total de la "Zona 0".

se concretará el cierre total de la "Zona 0". Martes 10 de noviembre, desde las 00: se cerrará completamente la salida de la avenida Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7.

Una vez que la "Zona 0" quede cerrada, las misas habituales de la Basílica de Luján serán trasladadas al Parque San Martín.

Qué calles y puentes estarán cortados en Luján

Además de las restricciones en el perímetro de la Basílica, desde el lunes 9 de noviembre a la medianoche habrá cortes vehiculares en la denominada "Zona de Influencia".

Las calles alcanzadas por la medida serán:

Mariano Moreno: desde Dr. Real hasta Ituzaingó.

desde Dr. Real hasta Ituzaingó. Dr. Real: desde 9 de Julio hasta Mariano Moreno.

desde 9 de Julio hasta Mariano Moreno. Ituzaingó: desde Mariano Moreno hasta 9 de Julio.

desde Mariano Moreno hasta 9 de Julio. 9 de Julio: desde Dr. Real hasta Ituzaingó.

En estas arterias solamente estará permitida la circulación peatonal. Por lo tanto, los conductores deberán evitar el sector y organizar recorridos alternativos.

Papa León XIV.

El operativo también contempla restricciones en tres puentes de la ciudad, que comenzarán el lunes 9 de noviembre a las 00:

Puente Mendoza: tendrá cierre vehicular, pero permanecerá habilitado para peatones.

tendrá cierre vehicular, pero permanecerá habilitado para peatones. Puente Cogna: tendrá cierre total, tanto vehicular como peatonal.

tendrá cierre total, tanto vehicular como peatonal. Puente Mitre: también permanecerá completamente cerrado para vehículos y peatones.

En cambio, el Puente Muñiz y el Puente de las Tropas serán los únicos que continuarán abiertos y con circulación normal.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Luján

La visita del pontífice a Luján está prevista para el miércoles 11 de noviembre. León XIV llegará a la ciudad después de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde tiene prevista una actividad a las 8.

A las 10, el Papa celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país y un lugar emblemático para la tradición católica argentina.

La visita será una de las actividades centrales de su recorrido por la Argentina, que también incluye encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

Finalizada su agenda en Luján, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Allí está prevista la ceremonia de despedida a las 13:30 y su partida hacia Lima, Perú, a las 14.

Ante el despliegue del operativo, se recomienda a los vecinos y visitantes consultar las restricciones antes de viajar y evitar los sectores cercanos a la Basílica durante los días de mayor circulación de fieles.