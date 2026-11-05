Corte total del Acceso Oeste en ambos sentidos: desde qué hora y desvíos confirmados

Autopistas del Oeste informó que el Acceso Oeste permanecerá cerrado en ambos sentidos de circulación por el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina.

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La restricción comenzará a la medianoche del miércoles 11 de noviembre y alcanzará toda la traza de la autopista entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján, por lo que los conductores deberán reorganizar sus desplazamientos durante las primeras horas de esa jornada.

La reapertura dependerá de la finalización de la misa que el pontífice encabezará frente a la Basílica de Luján, aunque todavía no se estableció un horario definitivo para normalizar el tránsito.

Uno por uno: los desvíos confirmados por el corte total en el Acceso Oeste

El esquema de restricciones comenzará antes del cierre de la autopista. De acuerdo con el cronograma difundido por la Municipalidad de Luján, hasta el martes 10 de noviembre a las 12 el ingreso a la ciudad por las distintas rutas y la Autovía 7 funcionará con normalidad. A partir de ese momento se implementarán controles y desvíos para ordenar la llegada de los visitantes.

Los puntos previstos serán los siguientes:

Autovía 7 desde Ruta 6: habrá un corte en el cruce con la Ruta 6 y un desvío hacia Open Door y Colonia Cabred, donde funcionará un estacionamiento.

Sentido Junín-Luján: el corte estará ubicado en Cortínez.

Ruta 6 y Ruta 192: los vehículos serán derivados hacia Open Door y Colonia Cabred.

Vieja Ruta 7 y Ruta 34: tendrán cortes en Ruta 6, con desvíos hacia los estacionamientos de Open Door y Colonia Cabred.

Ruta 47: el corte se realizará en Ruta 5.

Ruta 5: habrá una restricción a la altura de Jáuregui.

En los dos últimos casos, los visitantes deberán continuar a pie desde los sectores de estacionamiento habilitados.

La Municipalidad de Luján recomendó utilizar el transporte público para llegar a la ciudad. Como parte del operativo, las líneas ferroviarias Sarmiento y San Martín tendrán servicios con mayor frecuencia para facilitar el traslado de los visitantes.

El corte del Acceso Oeste se mantendrá, en principio, hasta las 14 del miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, la circulación se habilitará una vez finalizado el operativo de seguridad.