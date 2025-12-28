Los casos judiciales más resonantes de 2025: Maradona, Makintach y el Clan Sena

Los casos judiciales más resonantes de 2025: Maradona, Makintach, Furfaro y el Clan Sena

El año 2025 se consolidó como uno de los más intensos en materia judicial en Argentina. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró el período con un récord histórico: dictó cerca de 15.700 penas y resolvió alrededor de 28.900 causas. En ese marco, varios procesos con figuras públicas y hechos de alto impacto social marcaron la agenda informativa.

Por un lado, el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, recibió una condena de 12 años de prisión en Corrientes por asociación ilícita y estafa, mientras que otros miembros de la organización fueron sentenciados a ocho años. El Superior Tribunal de Justicia confirmó las penas y, además, Cositorto fue condenado en Salta a 11 años por delitos similares.

En paralelo, el presidente Javier Milei quedó en el centro de la polémica tras promocionar la criptomoneda Libra, que se desplomó un 89% en apenas cuatro horas y generó pérdidas millonarias a más de 44.000 inversores. El episodio derivó en la apertura de una causa judicial.

El juicio de Diego Maradona

Asimismo, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona acaparó la atención pública. El proceso oral comenzó en marzo con 44 testigos y ocho acusados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Sin embargo, tras 19 audiencias, el Tribunal de San Isidro anuló el debate al constatar que la jueza Julieta Makintach participaba en un documental sobre el caso, lo que finalmente derivó en su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense.

Otro fallo histórico se produjo en Córdoba, donde la enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por la muerte de cinco bebés y la tentativa de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal. El jurado popular y la Cámara en lo Criminal coincidieron en la gravedad del caso, que también involucró a otros imputados.

El juicio ejemplar de Julieta Prandi

En materia de violencia de género, el juicio contra Claudio Contardi, ex pareja de la actriz Julieta Prandi, culminó con una condena de 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género. La propia Prandi definió el fallo como un acto de justicia y sus abogados lo calificaron de “ejemplar”.

Por otra parte, en Misiones los hermanos Germán y Sebastián Kiczka fueron condenados a 14 y 12 años de prisión respectivamente por delitos vinculados a pedofilia, en un proceso considerado histórico por la provincia. En Chaco, el clan Sena fue declarado culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que otros imputados fueron hallados responsables de encubrimiento.

Otros casos judiciales de 2025

También se conocieron otras resoluciones de alto impacto: la condena a ocho años y medio de prisión para el policía retirado Rafael Moreno, que asesinó a su vecino en Lomas del Mirador durante una discusión por el volumen de la música en Navidad; el pedido de elevación a juicio contra Roberto Bárzola por el femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006; y la revocación del sobreseimiento del camionero Héctor Romero, último en ver con vida a María Cash, desaparecida en 2011.